3 откровенных исторических сериала с оценками 8+: детям не покажем, но сами с удовольствием пересмотрим

19 февраля 2026 16:00
Здесь всего в меру.

Историческое кино редко обходится без постельных сцен – так уж повелось, что создатели стараются показать эпоху максимально полно, включая её интимную сторону. Но одно дело, когда обнажёнка вставлена просто для галочки, и совсем другое, когда она работает на сюжет и характеры.

Мы собрали три исторических сериала, где откровенных сцен много, но при этом у каждого из них приличные рейтинги на Кинопоиске и IMDb. Проверено зрителями: тут есть и страсть, и драма, и костюмы красивые.

«Рим» (2005–2007)

3 откровенных исторических сериала с оценками 8+: детям не покажем, но сами с удовольствием пересмотрим

Кинопоиск: 8.4 | IMDb: 8.7

Сериал про взлёт и падение Римской республики глазами двух простых легионеров. Тут и Юлий Цезарь с его амбициями, и интриги патрициев, и коварная Атия, готовая на всё ради власти сына. Кровь, политика, предательства и постельные сцены – всего в меру, но с размахом.

«Спартак: Кровь и песок» (2010–2013)

3 откровенных исторических сериала с оценками 8+: детям не покажем, но сами с удовольствием пересмотрим

Кинопоиск: 8.3 | IMDb: 8.4

История гладиатора, который бросил вызов самой Римской империи. Спартак попадает в школу гладиаторов, где выживают сильнейшие, а смерть на арене – главное развлечение публики. Кровь льётся рекой, эротики много, диалоги жёсткие, но за всей этой жестокостью прячется история про любовь, дружбу и свободу.

«Тюдоры» (2007–2010)

3 откровенных исторических сериала с оценками 8+: детям не покажем, но сами с удовольствием пересмотрим

Кинопоиск: 8.0 | IMDb: 8.1

Красивый и дорогой сериал про короля Англии Генриха VIII, который готов пойти на что угодно ради наследника и новой жены. Тут и политические интриги, и церковные реформы, и личные драмы. Ну и куда без постельных сцен – Генрих VIII был тем ещё любителем женского пола.

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Спартак: Кровь и песок»
Ольга Назарова
