Когда выйдет «Крик 7»: дата мировой премьеры уже есть – разбираемся с прокатом в России

Культовая хоррор-франшиза «Крик» пугает зрителей с 1996 года. Каждая новая часть умело жонглирует классическими слэшер-приёмами и самоиронией, переосмысляя законы жанра.

После перезапуска 2022 года, который собрал в мировом прокате больше $166,5 млн, студия Paramount Pictures решила не останавливаться. Седьмая часть выйдет 27 февраля 2026 года.

Причём впервые в истории серии фильм покажут в формате IMAX – так что за просмотром на большом экране будет особенно жутко. Но это у иностранцев, а как обстоят дела с «Криком 7» у нас?

Что касается России, официальной информации о прокате пока нет. Скорее всего, картина доберётся до наших кинотеатров чуть позже, как это сейчас происходит с большинством голливудских новинок.

