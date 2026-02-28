Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Ждем балалайку, водку и медведей на орбите»: В США сняли Sci-Fi про космонавтов СССР – но Гагарина на экране не ждите

«Ждем балалайку, водку и медведей на орбите»: В США сняли Sci-Fi про космонавтов СССР – но Гагарина на экране не ждите

28 февраля 2026 08:42
«Ждем балалайку, водку и медведей на орбите»: В США сняли Sci-Fi про космонавтов СССР – но Гагарина на экране не ждите

Зрители к анонсу отнеслись с оптимизмом, но вопросы уже имеются.

Пока одни продолжают пересматривать «Ради всего человечества», другие уже изучают первые кадры его спин-оффа. В оригинале американцы переписали космическую гонку, подарив СССР лунное первенство. Теперь же камера переносится за «железный занавес».

Отправляемся в альтернативную реальность, где советские космонавты стали первыми на Луне.

Сериал «Звездный городок» стартует 29 мая на Apple TV+. Восемь эпизодов, первые два выйдут сразу, дальше – по серии в неделю.

По сюжету зрителям покажут жизнь космонавтов, инженеров и сотрудников спецслужб внутри советской космической программы. Обещают драму, риски и взгляд «изнутри системы».

При этом создатели сразу обозначили: это не байопик и не реконструкция, а фантастическая версия событий. Так что появления Юрия Гагарина ждать не стоит.

В комментариях к анонсу – осторожный оптимизм. Фанаты «Ради всего человечества» верят, что спин-офф сохранит уровень и атмосферу оригинала. Но скептики на Reddit тоже тут как тут:

«Я просто уверен, что наши не смогут без клюквы. Ждем балалайку, водку и медведей на орбите», «Кадры просто изумительные, но я уже вижу, как они очерняют в сюжете СССР и становится грустно».

Что ж, надеемся на лучшее?

Ранее мы писали: Почему «Его и Её» смотрят до конца и начинают снова: не зря попал в «Что смотреть» на IMDb

Фото: Кадры из сериала «Звездный городок»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Читать дальше 3 марта 2026
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Читать дальше 3 марта 2026
Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Читать дальше 3 марта 2026
«Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает «Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает Читать дальше 3 марта 2026
30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека 30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека Читать дальше 3 марта 2026
Перед «Игрой престолов» красотка Дормер уже сыграла своенравную королеву: ее гибель была страшней, чем от Дикого огня Перед «Игрой престолов» красотка Дормер уже сыграла своенравную королеву: ее гибель была страшней, чем от Дикого огня Читать дальше 3 марта 2026
«Настоящий дефектив»: сериал HBO 747 000 человек оценили на 8.8, и только Тарантино считает «убогим» «Настоящий дефектив»: сериал HBO 747 000 человек оценили на 8.8, и только Тарантино считает «убогим» Читать дальше 3 марта 2026
7.5 дней без сна и перерывов: столько россияне смотрели этот сериал в «нулевые», и готовы повторить 7.5 дней без сна и перерывов: столько россияне смотрели этот сериал в «нулевые», и готовы повторить Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше