«Ждем балалайку, водку и медведей на орбите»: В США сняли Sci-Fi про космонавтов СССР – но Гагарина на экране не ждите

Зрители к анонсу отнеслись с оптимизмом, но вопросы уже имеются.

Пока одни продолжают пересматривать «Ради всего человечества», другие уже изучают первые кадры его спин-оффа. В оригинале американцы переписали космическую гонку, подарив СССР лунное первенство. Теперь же камера переносится за «железный занавес».

Отправляемся в альтернативную реальность, где советские космонавты стали первыми на Луне.

Сериал «Звездный городок» стартует 29 мая на Apple TV+. Восемь эпизодов, первые два выйдут сразу, дальше – по серии в неделю.

По сюжету зрителям покажут жизнь космонавтов, инженеров и сотрудников спецслужб внутри советской космической программы. Обещают драму, риски и взгляд «изнутри системы».

При этом создатели сразу обозначили: это не байопик и не реконструкция, а фантастическая версия событий. Так что появления Юрия Гагарина ждать не стоит.

В комментариях к анонсу – осторожный оптимизм. Фанаты «Ради всего человечества» верят, что спин-офф сохранит уровень и атмосферу оригинала. Но скептики на Reddit тоже тут как тут:

«Я просто уверен, что наши не смогут без клюквы. Ждем балалайку, водку и медведей на орбите», «Кадры просто изумительные, но я уже вижу, как они очерняют в сюжете СССР и становится грустно».

Что ж, надеемся на лучшее?

Ранее мы писали: Почему «Его и Её» смотрят до конца и начинают снова: не зря попал в «Что смотреть» на IMDb