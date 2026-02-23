«Форс-мажоры» и компания: какие сериалы про адвокатов смотрят сами юристы

Лучше всего отражают будни тех, кто знает букву закона.

С экранов на нас часто смотрят убедительные адвокаты: одни цинично спасают преступников, другие благородно восстанавливают справедливость. «Киноафиша» решила выяснить, насколько эти образы соответствуют реальности, и обратилась к профессионалу.

Адвокат Андрей Князев рассказал, какие сериалы признают сами юристы и действительно. Оказалось, что полностью достоверного кино об адвокатской работе не существует. И это, по мнению Андрея Князева, даже к лучшему.

«Часть адвокатской работы малоинтересна — это бумажная рутина, встречи с клиентами, изучение документов», — поясняет эксперт. Так что авторам сериалов приходится выбирать: либо документальная точность и скука, либо художественный вымысел и зрительская любовь.

Однако есть проекты, к которым юристы относятся с уважением. Андрей Князев выделил три американских сериала: «Лучше звоните Солу», «Юристы Бостона» и «Форс-мажоры». Именно они, по словам адвоката, наиболее близко передают дух профессии, механизмы принятия решений и психологию сторон.

Российские сериалы в список не вошли, возможно потому что самые известные адвокаты, Черный и Белый, были в «Бандитском Петербурге» и устраняли людей направо и налево.