Памела Андерсон 27 лет отказывалась это пересматривать – и немудрено: провальный боевик в РФ оценили на 4.8 из 10

Памела Андерсон 27 лет отказывалась это пересматривать – и немудрено: провальный боевик в РФ оценили на 4.8 из 10

16 февраля 2026 16:35
Даже возможность лишний раз полюбоваться на Памелу в нижнем белье не в состоянии спасти этот фильм.

Памела Андерсон снялась в этом фильме в 27 лет — и ровно столько же потом его избегала. Когда всё-таки решилась пересмотреть, включила французскую озвучку с английскими субтитрами. «Так я смогла это вынести», — призналась она в интервью TimesRadio.

Речь о боевике «Не называй меня малышкой» 1996 года — экранизации комикса, где Андерсон в корсете и на каблуках изображала сексуальную супергероиню. Критики картину разгромили, на «Кинопоиске» у неё 4.8 из 10.

К тому моменту Андерсон уже была звездой Playboy с рекордным количеством обложек и лицом сериала «Спасатели Малибу». Но воспринимали её исключительно как секс-символ — особенно после скандала с украденным интимным видео с тогдашним мужем Томми Ли. Серьёзных ролей ей не предлагали, и следующие годы она провела в проектах вроде «Очень страшного кино 3» и пародии «Супергеройское кино».

«Си Джей, Барб Уайр, Вэллери Айронс из "VIP" — это же костюмы на Хэллоуин, — говорит сама Андерсон. — Но дело не только в костюмах, а в том, кто их носит. Во всех этих ролях было много сердца, пусть это и не назовёшь большим актёрским искусством».

Признание пришло только сейчас — с ролью стареющей танцовщицы в драме Джии Копполы «Последняя шоугёрл». За неё Андерсон получила номинацию на «Золотой глобус». Следом вышел «Голый пистолет», тоже тепло принятый критиками. Иногда нужно просто подождать несколько десятилетий.

