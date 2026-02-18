Что смотреть в кино на этой неделе

Сказочные вселенные, борьба за место в спортивной команде и продолжение 14 февраля.

Что: Погружение в мир песен Короля и Шута на новом уровне.

О чем: Горшок и Князь вынуждены защищать свою сказочную вселенную от Некроманта, который воскресил всех опасных мертвецов.

Почему зайдет: Альтернативный взгляд на вселенную самых аутентичных песен русского рока.

Кому понравится: Тем, кто прыгнул со скалы прямиком в сказочный мир.

Что: Спорт в мире животных.

О чем: Козленок по имени Уилл пытается завоевать место и уважение в команде по роарболу, где побеждают только самые быстрые и свирепые животные.

Почему зайдет: Мультипликационная история о маленькой революции в большом мире спорта.

Кому понравится: Тем, кто тоже верит, что трус не играет в роарбол.

Что: История спасения в блокадном Ленинграде.

О чем: Старшину Николая Светлова после тяжелого ранения определяет работать в ленинградский зоопарк. В самые голодные времена он должен спасать животных от смерти — и особенно бегемотиху по имени Красавица.

Почему зайдет: Фильм показывает не кровавые бои, а работу героев военного закулисья.

Кому понравится: Добросердечным зрителям, не потерявшим веру в свет.

Что: Фестивальный хит, добравшийся к нам из Венгрии.

О чем: Огромное дерево в ботаническом саду возле Марбургского университета застает три эпохи и разные истории, происходящие вокруг.

Почему зайдет: Медитативная философская лента о времени и жизни.

Кому понравится: Тем, кто тоже любуется деревьями, как и Андрей Болконский из «Войны и мира».

Что: Супружеская неверность в оболочке психологического триллера.

О чем: Обманутая супруга решает отравить неверного мужа и его любовницу. Но если они докажут свою истинную любовь, то получат противоядие.

Почему зайдет: Юлия Снигирь, Павел Деревянко и Аглая Тарасова — прекрасные актеры в главных ролях.

Кому понравится: Тем, кто тоже движим жаждой мести, но все же хочет выбрать мирную сторону.

Что: Продолжение юбилея великого Дэвида Линча.

О чем: Главный герой узнает, что его брат, с которым он не общался много лет, болен. Тогда он садится на свою газонокосилку и решает преодолеть расстояние в 350 километров.

Почему зайдет: Незамысловатый, реалистичный и сентиментальный фильм признанного режиссера.

Кому понравится: Тем, кто скучает по шедеврам и признает чудеса 4K-реставраций.

Что: Канадский ромком с привкусом конца света.

О чем: Владелец питомника переживает по поводу климатический изменений. Однажды он влюбляется в девушку по телефону, и прямо во время стихийного бедствия отправляется на ее поиски.

Почему зайдет: Бодрящий мелодраматический сюжет в необычных декорациях.

Кому понравится: Тем, кто хочет продлить послевкусие от Дня всех влюбленных.