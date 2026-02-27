Оповещения от Киноафиши
«Горничная» – ожидаемо самый хитовый фильм у пиратов: а вот еще 5 проектов, которые чаще всего смотрели в феврале нелегально

27 февраля 2026 20:40
В топ попали и российские новинки.

Несмотря на разнообразие стримингов, пираты в области киношного контента никуда не деваются. Специалисты мониторили торренты и нелегальные ресурсы весь февраль и выяснили, какие фильмы и сериалы пользовались наибольшим спросом у тех, кто не готов ждать официальных релизов или платить за подписки.

Важный нюанс: само наличие пиратской копии еще не говорит о миллионных просмотрах. Но чем больше таких копий появляется в сети, тем выше спрос на контент у зрителей – и тем активнее пираты стараются этот спрос удовлетворить. Так что рейтинг вполне отражает реальные зрительские интересы.

Первое место в полнометражном чарте уверенно занял триллер «Горничная» с Амандой Сайфред и Сидни Суини. Фильм дебютировал на мировых платформах 3 февраля и моментально разлетелся по пиратским сетям – больше него в феврале не скачивали ничего.

А в сериальном чарте безоговорочным лидером стал приквел «Игры престолов» – «Рыцарь Семи Королевств». Еще в январе он был на третьем месте, а в феврале рванул на первую строчку. Финал первого сезона вышел в ночь на 23 февраля, и интерес к проекту только подогрел пиратскую активность.

А вот как выглядит тройка лидеров в обеих категориях:

Фильмы Сериалы
1 «Горничная» — триллер с Амандой Сайфред и Сидни Суини. Дебютировал на мировых платформах 3 февраля. «Рыцарь Семи королевств» — фэнтези-приквел «Игры престолов». Финал первого сезона вышел в ночь на 23 февраля.
2 «Гренландия 2: Миграция» — фильм-катастрофа, продолжение популярного хита. «Фоллаут» — экранизация культовой видеоигры.
3 «Волчок» — российская приключенческая лента. Легально доступна в Okko с 29 января. «Резервация» — фантастический триллер. Легально доступен на КИОН с 1 февраля.

Вот такая картина вырисовывается по данным компании F6, которые они подготовили специально для «Бюллетеня кинопрокатчика». А ранее мы писали:

Фото: Кадр из фильма «Горничная» (2025), сериала «Рыцарь Семи Королевств» (2026)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
