«Горничная» – ожидаемо самый хитовый фильм у пиратов: а вот еще 5 проектов, которые чаще всего смотрели в феврале нелегально

Несмотря на разнообразие стримингов, пираты в области киношного контента никуда не деваются. Специалисты мониторили торренты и нелегальные ресурсы весь февраль и выяснили, какие фильмы и сериалы пользовались наибольшим спросом у тех, кто не готов ждать официальных релизов или платить за подписки.
Важный нюанс: само наличие пиратской копии еще не говорит о миллионных просмотрах. Но чем больше таких копий появляется в сети, тем выше спрос на контент у зрителей – и тем активнее пираты стараются этот спрос удовлетворить. Так что рейтинг вполне отражает реальные зрительские интересы.
Первое место в полнометражном чарте уверенно занял триллер «Горничная» с Амандой Сайфред и Сидни Суини. Фильм дебютировал на мировых платформах 3 февраля и моментально разлетелся по пиратским сетям – больше него в феврале не скачивали ничего.
А в сериальном чарте безоговорочным лидером стал приквел «Игры престолов» – «Рыцарь Семи Королевств». Еще в январе он был на третьем месте, а в феврале рванул на первую строчку. Финал первого сезона вышел в ночь на 23 февраля, и интерес к проекту только подогрел пиратскую активность.
А вот как выглядит тройка лидеров в обеих категориях:
|№
|Фильмы
|Сериалы
|1
|«Горничная» — триллер с Амандой Сайфред и Сидни Суини. Дебютировал на мировых платформах 3 февраля.
|«Рыцарь Семи королевств» — фэнтези-приквел «Игры престолов». Финал первого сезона вышел в ночь на 23 февраля.
|2
|«Гренландия 2: Миграция» — фильм-катастрофа, продолжение популярного хита.
|«Фоллаут» — экранизация культовой видеоигры.
|3
|«Волчок» — российская приключенческая лента. Легально доступна в Okko с 29 января.
|«Резервация» — фантастический триллер. Легально доступен на КИОН с 1 февраля.
Вот такая картина вырисовывается по данным компании F6, которые они подготовили специально для «Бюллетеня кинопрокатчика». А ранее мы писали: