Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джеки Чан выслеживает грабителей в трейлере триллера «Охота за тенью»

Джеки Чан выслеживает грабителей в трейлере триллера «Охота за тенью»

19 февраля 2026 10:54
Джеки Чан выслеживает грабителей в трейлере триллера «Охота за тенью»

Тайная оперативная группа вступает в интеллектуальное и физическое противостояние с членами искусной банды.

Кинопрокатная компания KINOMANIA представила дублированный трейлер криминального экшен-триллера «Охота за тенью». Фильм стартует в кинотеатрах 12 марта.

По сюжету в Макао происходит серия дерзких ограблений. Местная полиция ничего не может с этим поделать, поэтому решает обратиться за помощью к маститому мастеру слежки Хуану Дэчжуну. Этот бывалый спецагент собирает элитный отряд, чтобы выследить банду грабителей во главе с таинственным гением по прозвищу «Тень». Однако это расследование в дальнейшем выливается в смертельно опасную игру силы и разума.

Фильм позиционируется как нестандартный взгляд на классическое противостояние между полицией и преступниками. Акцент при этот сделан на современных технологиях, к которым в своих целях прибегают обе стороны конфликта.

Главную роль исполнил всемирно известная звезда боевиков Джеки Чан. Он сыграл стратега и эксперта по слежке, который в первую очередь проявляет себя как интеллектуал. Компанию Джеки Чану составила молодая актриса Чжан Цзыфэн. Она воплотила хладнокровную и жесткую женщину-полицейского.

Фото: KINOMANIA
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тор и Халк стали врагами: у нового триллера 88% на RT — но это не единственная причина идти на «Ограбление в Лос-Анджелесе» в кино Тор и Халк стали врагами: у нового триллера 88% на RT — но это не единственная причина идти на «Ограбление в Лос-Анджелесе» в кино Читать дальше 20 февраля 2026
Концовку этого голландского триллера Кубрик считал самым страшным, что видел за жизнь Концовку этого голландского триллера Кубрик считал самым страшным, что видел за жизнь Читать дальше 20 февраля 2026
Любите закрученное кино вроде «Врага» с Джилленхолом? Этот триллер 2026 года тоже не даст расслабиться ни на минуту Любите закрученное кино вроде «Врага» с Джилленхолом? Этот триллер 2026 года тоже не даст расслабиться ни на минуту Читать дальше 20 февраля 2026
Культовый триллер с Дауни-младшим Тарантино презирает настолько, что даже брезгует досматривать: «Это отвратительно» Культовый триллер с Дауни-младшим Тарантино презирает настолько, что даже брезгует досматривать: «Это отвратительно» Читать дальше 19 февраля 2026
Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона Читать дальше 23 февраля 2026
Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100% Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100% Читать дальше 23 февраля 2026
Хайп не помог: кассовую битву в США выиграл мультфильм — «Грозовой перевал» уступил, несмотря на $59,5 млн сборов Хайп не помог: кассовую битву в США выиграл мультфильм — «Грозовой перевал» уступил, несмотря на $59,5 млн сборов Читать дальше 23 февраля 2026
Джокер и Ганнибал не прошли отбор: найден самый правдоподобный психопат в кино — ради этого эксперты пересмотрели 400 фильмов Джокер и Ганнибал не прошли отбор: найден самый правдоподобный психопат в кино — ради этого эксперты пересмотрели 400 фильмов Читать дальше 23 февраля 2026
Эталон романтической драмы сняли еще 20 лет назад — «Грозовой перевал» проигрывает ему всухую Эталон романтической драмы сняли еще 20 лет назад — «Грозовой перевал» проигрывает ему всухую Читать дальше 23 февраля 2026
«Тяжелей всего на свете»: самая сложная роль Тома Харди – не у Нолана и даже не в «Табу» (актер боялся опозориться) «Тяжелей всего на свете»: самая сложная роль Тома Харди – не у Нолана и даже не в «Табу» (актер боялся опозориться) Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше