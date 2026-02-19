Джеки Чан выслеживает грабителей в трейлере триллера «Охота за тенью»

Кинопрокатная компания KINOMANIA представила дублированный трейлер криминального экшен-триллера «Охота за тенью». Фильм стартует в кинотеатрах 12 марта.

По сюжету в Макао происходит серия дерзких ограблений. Местная полиция ничего не может с этим поделать, поэтому решает обратиться за помощью к маститому мастеру слежки Хуану Дэчжуну. Этот бывалый спецагент собирает элитный отряд, чтобы выследить банду грабителей во главе с таинственным гением по прозвищу «Тень». Однако это расследование в дальнейшем выливается в смертельно опасную игру силы и разума.

Фильм позиционируется как нестандартный взгляд на классическое противостояние между полицией и преступниками. Акцент при этот сделан на современных технологиях, к которым в своих целях прибегают обе стороны конфликта.

Главную роль исполнил всемирно известная звезда боевиков Джеки Чан. Он сыграл стратега и эксперта по слежке, который в первую очередь проявляет себя как интеллектуал. Компанию Джеки Чану составила молодая актриса Чжан Цзыфэн. Она воплотила хладнокровную и жесткую женщину-полицейского.