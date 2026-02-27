8.9 на IMDb и никакой жести: кинокритик объяснил, почему «Рыцарь Семи Королевств» обогнал «Дом дракона»

Он ворвался в эфир тихо, без огромной рекламной кампании, но быстро собрал аудиторию, которой позавидовали бы гиганты. «Рыцарь Семи Королевств» не просто попал в топ самых успешных проектов HBO – он умудрился обогнать в рейтинге даже «Дома дракона» (8.9 на IMDb против 8.3).
И это при том, что здесь нет привычной для «Игры престолов» жести. Казалось бы, спин-офф без эпичных сражений и постельных сцен должен был пролететь мимо кассы. Но вышло ровно наоборот.
Мы решили разобраться, в чем магия этого сериала, и позвали кинокритика Николая Никулина. Он объяснил, почему проект заходит даже тем, кто устал от мрачных эпиков.
Вот его мнение:
«В сериале есть и атмосфера "Игры престолов", и натуралистические детали, обогревающие фантастический мир Джорджа Мартина, и совершенно обаятельный герой.
Он совсем не из рыцарских романов, но близкий современному зрителю своим простодушием. Над такими и посмеяться можно, и посочувствовать».
«Так что просмотры – это еще не успех. А вот положительные зрительские отзывы – еще как. В самом деле, редко встретишь критику», – заключил Никулин.
И правда. Вот что пишут на IMDb о проекте:
Короче, если хочется чего-то тёплого в знакомой вселенной, но без ощущения, что сейчас всех убьют – смело включайте. Тем более что все 6 серий уже доступны к просмотру целиком.
Ранее мы писали: Каждую серию «Рыцаря Семи Королевств» глянуло 13 млн человек: сериал уже продлили на 2-й сезон – вот что известно