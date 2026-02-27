8.9 на IMDb и никакой жести: кинокритик объяснил, почему «Рыцарь Семи Королевств» обогнал «Дом дракона»

Удалось заполучить не только хорошие цифры, но и зрительскую любовь.

Он ворвался в эфир тихо, без огромной рекламной кампании, но быстро собрал аудиторию, которой позавидовали бы гиганты. «Рыцарь Семи Королевств» не просто попал в топ самых успешных проектов HBO – он умудрился обогнать в рейтинге даже «Дома дракона» (8.9 на IMDb против 8.3).

И это при том, что здесь нет привычной для «Игры престолов» жести. Казалось бы, спин-офф без эпичных сражений и постельных сцен должен был пролететь мимо кассы. Но вышло ровно наоборот.

Мы решили разобраться, в чем магия этого сериала, и позвали кинокритика Николая Никулина. Он объяснил, почему проект заходит даже тем, кто устал от мрачных эпиков.

Вот его мнение:

«В сериале есть и атмосфера "Игры престолов", и натуралистические детали, обогревающие фантастический мир Джорджа Мартина, и совершенно обаятельный герой.

Он совсем не из рыцарских романов, но близкий современному зрителю своим простодушием. Над такими и посмеяться можно, и посочувствовать».

«Так что просмотры – это еще не успех. А вот положительные зрительские отзывы – еще как. В самом деле, редко встретишь критику», – заключил Никулин.

И правда. Вот что пишут на IMDb о проекте:

Короче, если хочется чего-то тёплого в знакомой вселенной, но без ощущения, что сейчас всех убьют – смело включайте. Тем более что все 6 серий уже доступны к просмотру целиком.

