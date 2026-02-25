Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет

Есть еще одна работа студии, но ее опустим.

В топ-100 фильмов всех времен, составленном на основе рейтингов IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic и Letterboxd, на десятом месте расположилось аниме, которое многие называют самым жутким антивоенным фильмом в истории. Речь о «Могиле светлячков» Исао Такахаты, вышедшей в 1988 году. Картина, которую сам режиссер отказывался считать антивоенной, но которая прошибает зрителя сильнее любой проповеди.

История брата и сестры, пытающихся выжить в последние дни Второй мировой войны, основана на реальных событиях. Автор романа Акиюки Носака потерял двух сестер и приемного отца. Он долго отклонял предложения экранизировать книгу в игровом кино, считая, что ни актеры, ни декорации не покажут зрителям ту выжженную землю и эмоции детей. Но когда увидел раскадровки Такахаты, сдался.

Режиссер сам пережил бомбардировки ребенком и воссоздавал их по памяти. Он не хотел показывать героев благороднее, чем они есть. Наоборот, Сэйта — обычный подросток, гордый, упрямый, совершающий фатальные ошибки.

Визуально фильм прекрасен, как всё, что выходило из Ghibli. И тем чудовищнее контраст: на фоне идеальных пейзажей дети умирают от голода и ран. Светлячки, давшие название, становятся символом жизни, угасающей слишком быстро.

Критики единодушны: 100% на Rotten Tomatoes, 94 на Metacritic. Роджер Эберт писал: «Да, это мультфильм, и у детей глаза, как тарелки. Но он входит в любой список величайших военных фильмов». Акира Курасава, ошибочно решив, что фильм снял Миядзаки, отправил ему восторженное письмо.

Миядзаки же, высоко оценив работу коллеги, заметил, что сын лейтенанта флота не должен был вести себя так, как Сэйта. К слову, его «Унесенные призраками» находятся на 7 строчке топа.

