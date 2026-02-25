Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет

Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет

25 февраля 2026 15:56
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет

Есть еще одна работа студии, но ее опустим.

В топ-100 фильмов всех времен, составленном на основе рейтингов IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic и Letterboxd, на десятом месте расположилось аниме, которое многие называют самым жутким антивоенным фильмом в истории. Речь о «Могиле светлячков» Исао Такахаты, вышедшей в 1988 году. Картина, которую сам режиссер отказывался считать антивоенной, но которая прошибает зрителя сильнее любой проповеди.

История брата и сестры, пытающихся выжить в последние дни Второй мировой войны, основана на реальных событиях. Автор романа Акиюки Носака потерял двух сестер и приемного отца. Он долго отклонял предложения экранизировать книгу в игровом кино, считая, что ни актеры, ни декорации не покажут зрителям ту выжженную землю и эмоции детей. Но когда увидел раскадровки Такахаты, сдался.

Режиссер сам пережил бомбардировки ребенком и воссоздавал их по памяти. Он не хотел показывать героев благороднее, чем они есть. Наоборот, Сэйта — обычный подросток, гордый, упрямый, совершающий фатальные ошибки.

Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет

Визуально фильм прекрасен, как всё, что выходило из Ghibli. И тем чудовищнее контраст: на фоне идеальных пейзажей дети умирают от голода и ран. Светлячки, давшие название, становятся символом жизни, угасающей слишком быстро.

Критики единодушны: 100% на Rotten Tomatoes, 94 на Metacritic. Роджер Эберт писал: «Да, это мультфильм, и у детей глаза, как тарелки. Но он входит в любой список величайших военных фильмов». Акира Курасава, ошибочно решив, что фильм снял Миядзаки, отправил ему восторженное письмо.

Миядзаки же, высоко оценив работу коллеги, заметил, что сын лейтенанта флота не должен был вести себя так, как Сэйта. К слову, его «Унесенные призраками» находятся на 7 строчке топа.

От «Тетради смерти» до «Атаки титанов»: 5 самых переоцененных аниме-героев в истории (Сон Джин-у в списке тоже есть!).

Фото: Кадр из фильма «Могила светлячков» (1988)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Читать дальше 3 марта 2026
«Подозрительно похожи»: «Унесенных призраками» Миядзаки «списал» с популярной в СССР сказки – даже драконы один в один «Подозрительно похожи»: «Унесенных призраками» Миядзаки «списал» с популярной в СССР сказки – даже драконы один в один Читать дальше 1 марта 2026
Миядзаки не был в России, но в аниме нашу страну однажды показал: не Москву или Питер – выбрал экзотику Миядзаки не был в России, но в аниме нашу страну однажды показал: не Москву или Питер – выбрал экзотику Читать дальше 28 февраля 2026
Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Читать дальше 3 марта 2026
Лауреата «Золотого глобуса» 80-х сняли за $6 млн – заработали в 35 раз больше: фильм так хорош, что «я смотрела его 31 раз» Лауреата «Золотого глобуса» 80-х сняли за $6 млн – заработали в 35 раз больше: фильм так хорош, что «я смотрела его 31 раз» Читать дальше 3 марта 2026
Премьера «Вне закона»: россиян оставили без нового боевика Гая Ричи с Кавиллом без объяснения причин Премьера «Вне закона»: россиян оставили без нового боевика Гая Ричи с Кавиллом без объяснения причин Читать дальше 3 марта 2026
В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему Читать дальше 3 марта 2026
«Почти боди-хоррор»: новый мульт Pixar о милых зверятах оказался далеко не детским – и уже обогнал «Головоломку 2» «Почти боди-хоррор»: новый мульт Pixar о милых зверятах оказался далеко не детским – и уже обогнал «Головоломку 2» Читать дальше 3 марта 2026
Забудьте про «Оскар» — «Марти Великолепный» уже победил: и вот 3 причины, почему он обязателен к просмотру Забудьте про «Оскар» — «Марти Великолепный» уже победил: и вот 3 причины, почему он обязателен к просмотру Читать дальше 3 марта 2026
Дети с «сюрпризом» и фримены с подвохом: «Дюна: Часть 3» еще сильнее отойдет от книг Герберта Дети с «сюрпризом» и фримены с подвохом: «Дюна: Часть 3» еще сильнее отойдет от книг Герберта Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше