Уилл Смит едва не испортил "Начало" Нолана (хорошо, что кастинг не случился)

18 февраля 2026 18:17
"Тупанул" в буквальном смысле.

Уилл Смит обладает удивительным талантом — отказываться от ролей, которые потом становятся культовыми. В недавнем интервью изданию Big Rakoon актёр добавил в свою коллекцию упущенных возможностей ещё один пункт.

«Кажется, я никогда не говорил об этом публично, но скажу сейчас. Крис Нолан сначала принёс "Начало" мне, а я не понял фильм, — признался Смит. — Теперь я понимаю: фильмы про альтернативные реальности просто плохо звучат на питчах. Но эти два меня до сих пор расстраивают».

Под «этими двумя» Смит имеет в виду «Начало» и «Матрицу». От роли Нео он в своё время отказался ради «Дикого, дикого Запада» — питч Вачовски с размахиванием руками и философскими отсылками его не убедил. Казалось бы, после такого промаха должна была появиться интуиция на подобные проекты. Но нет — Смит точно так же пропустил и нолановский фильм.

Отдельная история — «Джанго освобождённый». Тарантино писал главную роль специально под Смита, но тот отказался: не понравилось обилие насилия, да и Джанго, по его мнению, не был настоящим центром истории.

«Начало» без Смита собрало почти 900 миллионов долларов, получило четыре «Оскара» и закрепило за Леонардо Ди Каприо статус серьёзного драматического актёра. Сам Смит в тот период снимался в «Семи жизнях» и «Отряде самоубийц». Возможно, для фильмов Нолана и Вачовски всё сложилось к лучшему.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
