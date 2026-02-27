«Да пошли они!»: собрали для вас первые отзывы на новую «Клинику» – помогут решить, смотреть ли перезапуск

Спустя 16 лет тишины культовый ситком «Клиника» наконец-то вернулся на экраны. Первые серии уже вышли 26 февраля, и интернет мгновенно заполнился обсуждениями. Главный вопрос, который волновал всех: смогут ли создатели возродить тот самый вайб, или это будет просто попытка заработать на ностальгии?

Поначалу многие сомневались. Всё-таки девятый сезон (которого для фанатов будто и не существовало) здорово подпортил репутацию. Да и как шутить так же остро в эпоху тотальной политкорректности?

Однако первые эпизоды расставили всё по местам. Оказалось, что доктор Кокс всё ещё может выдавать тирады, а Тёрк с Джей Ди по-прежнему понимают друг друга без слов.

Конечно, сериал изменился. Он стал взрослее, грустнее и, как ни странно, даже честнее. Теперь это не просто история про балующихся интернов, а размышление о том, что происходит с людьми спустя годы, но его душевность никуда не делась.

Мы понимаем, что решение смотреть или не смотреть даётся непросто. Вдруг воспоминания окажутся лучше реальности? Вдруг продолжение разочарует и испортит тёплые чувства?

Чтобы вам было проще определиться, мы заглянули на IMDb (общая оценка там сейчас 8.7) в отзывы тех, кто уже рискнул. Собрали для вас самые яркие мнения о том, какой получилась новая «Клиника».

