Вестерн за $107 млн стал позором для Вашингтона: спустя 10 лет с двух ног ворвался в топы Netflix

Оказалось, что не так уж он и плох.

Десять лет назад на экраны вышел фильм, который по всем статьям должен был стать событием: звезда уровня Дензела Вашингтона, высокий бюджет, режиссёр Антуан Фукуа и роскошный актёрский состав в ремейке культового вестерна.

Но «Великолепная семёрка» 2016 года не стала ни новым «Джанго», ни тем более не добилась славы уровня «Йеллоустоуна» — проектом, который переопределил жанр вестернов для нового поколения. И вот теперь, спустя годы, фильм наконец находит свою аудиторию — в топах Netflix, заняв 7-е место в мировом рейтинге сервиса.

Почему он не взлетел тогда?

В 2016 году у «Великолепной семёрки» была непростая задача: оживить классический сюжет для зрителя, избалованного «Джанго освобождённым» Тарантино (2012) с его дерзким переосмыслением жанра и «Дэдвудом» с его мрачным реализмом.

Ремейк Фукуа выбрал более традиционный, почти ретро-путь, не подарив зрителям ничего нового. Критики и зрители оценили его сдержанно, но позитивно: на Rotten Tomatoes у фильма 64% одобрения от критиков и 71% от зрителей.

Для сравнения, оригинал 1960 года собрал 93% и 87% соответственно. Кассовые сборы (чуть больше $160 млн при бюджете в $107 млн) подтвердили: зритель не увидел в нём ничего, что нельзя было бы найти в оригиналах 1960 или даже 1954 года («Семь самураев»).

Что спасло его сейчас — на стриминге?

Сегодня, в эпоху алгоритмических рекомендаций Netflix, у фильма появился второй шанс. Он идеально ложится в формат «звёздный каст + знакомый сюжет + качественный продакшн» для вечернего просмотра.

Зрителю не нужно ждать от него революции — включают ленту ради хорошо снятого развлечения с Вашингтоном в харизматичной роли охотника за головами. А попадание в топ-10 в 28 странах доказывает: фильм просто вышел не в то время, хотя сам Вашингтон считает его едва ли не главным провалом в своей карьере.

В чём главная разница с «Джанго»?

«Джанго освобождённый» был вызовом: радикальным, политически заряженным, кровавым и ироничным переосмыслением вестерна.

«Йеллоустон» (стартовавший в 2018-м) стал феноменом: современной сагой о земле, власти и семье, которая перенесла мифологию Дикого Запада в наши дни.

«Великолепная семёрка» осталась почтительным, но вторичным ремейком. В ней есть всё, что положено: эпичные пейзажи, звёздный ансамбль, финальная перестрелка. Но нет собственного голоса, который заставил бы говорить о ней как о чём-то большем, чем умелая стилизация.

«Великолепная семёрка» — наглядный пример того, как стриминги реанимируют кассовые неудачи. Фильм, который в кинотеатрах не смог конкурировать с конкурентами, спустя десять лет нашёл своё место в цифровую эпоху. Его 64% у критиков и 71% у зрителей — вполне заслужены.

