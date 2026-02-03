Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вестерн за $107 млн стал позором для Вашингтона: спустя 10 лет с двух ног ворвался в топы Netflix

Вестерн за $107 млн стал позором для Вашингтона: спустя 10 лет с двух ног ворвался в топы Netflix

3 февраля 2026 15:47
Вестерн за $107 млн стал позором для Вашингтона: спустя 10 лет с двух ног ворвался в топы Netflix

Оказалось, что не так уж он и плох.

Десять лет назад на экраны вышел фильм, который по всем статьям должен был стать событием: звезда уровня Дензела Вашингтона, высокий бюджет, режиссёр Антуан Фукуа и роскошный актёрский состав в ремейке культового вестерна.

Но «Великолепная семёрка» 2016 года не стала ни новым «Джанго», ни тем более не добилась славы уровня «Йеллоустоуна» — проектом, который переопределил жанр вестернов для нового поколения. И вот теперь, спустя годы, фильм наконец находит свою аудиторию — в топах Netflix, заняв 7-е место в мировом рейтинге сервиса.

Вестерн за $107 млн стал позором для Вашингтона: спустя 10 лет с двух ног ворвался в топы Netflix

Почему он не взлетел тогда?

В 2016 году у «Великолепной семёрки» была непростая задача: оживить классический сюжет для зрителя, избалованного «Джанго освобождённым» Тарантино (2012) с его дерзким переосмыслением жанра и «Дэдвудом» с его мрачным реализмом.

Ремейк Фукуа выбрал более традиционный, почти ретро-путь, не подарив зрителям ничего нового. Критики и зрители оценили его сдержанно, но позитивно: на Rotten Tomatoes у фильма 64% одобрения от критиков и 71% от зрителей.

Для сравнения, оригинал 1960 года собрал 93% и 87% соответственно. Кассовые сборы (чуть больше $160 млн при бюджете в $107 млн) подтвердили: зритель не увидел в нём ничего, что нельзя было бы найти в оригиналах 1960 или даже 1954 года («Семь самураев»).

Вестерн за $107 млн стал позором для Вашингтона: спустя 10 лет с двух ног ворвался в топы Netflix

Что спасло его сейчас — на стриминге?

Сегодня, в эпоху алгоритмических рекомендаций Netflix, у фильма появился второй шанс. Он идеально ложится в формат «звёздный каст + знакомый сюжет + качественный продакшн» для вечернего просмотра.

Зрителю не нужно ждать от него революции — включают ленту ради хорошо снятого развлечения с Вашингтоном в харизматичной роли охотника за головами. А попадание в топ-10 в 28 странах доказывает: фильм просто вышел не в то время, хотя сам Вашингтон считает его едва ли не главным провалом в своей карьере.

Вестерн за $107 млн стал позором для Вашингтона: спустя 10 лет с двух ног ворвался в топы Netflix

В чём главная разница с «Джанго»?

  • «Джанго освобождённый» был вызовом: радикальным, политически заряженным, кровавым и ироничным переосмыслением вестерна.

  • «Йеллоустон» (стартовавший в 2018-м) стал феноменом: современной сагой о земле, власти и семье, которая перенесла мифологию Дикого Запада в наши дни.

  • «Великолепная семёрка» осталась почтительным, но вторичным ремейком. В ней есть всё, что положено: эпичные пейзажи, звёздный ансамбль, финальная перестрелка. Но нет собственного голоса, который заставил бы говорить о ней как о чём-то большем, чем умелая стилизация.

Вестерн за $107 млн стал позором для Вашингтона: спустя 10 лет с двух ног ворвался в топы Netflix

«Великолепная семёрка» — наглядный пример того, как стриминги реанимируют кассовые неудачи. Фильм, который в кинотеатрах не смог конкурировать с конкурентами, спустя десять лет нашёл своё место в цифровую эпоху. Его 64% у критиков и 71% у зрителей — вполне заслужены.

«Украли» у СССР и чуть не выиграли «Оскар»: Голливуд снял фильм про русских женщин на войне – получился «пропагандистский стыд».

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Читать дальше 25 февраля 2026
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед Читать дальше 25 февраля 2026
Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Читать дальше 25 февраля 2026
«Топ Ган» круче шедевров Нолана и «Матрицы»? «Интерстеллар» с «Началом» пролетели мимо топ-100 лучших фильмов в истории «Топ Ган» круче шедевров Нолана и «Матрицы»? «Интерстеллар» с «Началом» пролетели мимо топ-100 лучших фильмов в истории Читать дальше 25 февраля 2026
Скорсезе годами снимал криминал, а надо было хоррор: в этом детективе монстра сыграл ДиКаприо Скорсезе годами снимал криминал, а надо было хоррор: в этом детективе монстра сыграл ДиКаприо Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше