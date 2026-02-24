Этот Хитклифф на голову выше Элорди и Харди: золота за экранизацию «Грозового перевала» достоин лишь один актер

«Грозовой перевал» экранизировали больше десятка раз, но настоящих Хитклифов в истории кино наберётся от силы три. Остальные — просто актёры в париках и с мрачным взглядом. Сейчас, когда Марго Робби и Джейкоб Элорди представили очередную версию, самое время вспомнить, кто из предшественников вообще имел право носить это имя.

Лоуренс Оливье в 1939 году создал образ, который долго считали эталонным. Чёрно-белая картинка, одинокие пустоши, путник в метель — всё при месте. Но если присмотреться, Хитклиф Оливье слишком облагорожен.

Он красив, сдержан, полон достоинства. Ему прощаешь холодность, потому что он похож на романтического героя, случайно занесённого в готический роман. Ярости, безумия и настоящей опасности в нём нет. Это Хитклиф, которого можно привести в гостиную и не бояться, что он задушит соседа.

Том Харди в 2009-м подошёл ближе к книге, но куда-то не туда свернул. Двухсерийная версия считается самой полной, там даже вторую часть романа не выбросили. Но Харди сыграл страдания вместо одержимости. Его Хитклиф понятен, почти человечен, ему хочется посочувствовать. А книжный персонаж не должен вызывать сочувствие — он должен пугать и завораживать одновременно. Харди, увы, не смог.

А теперь главное. Рэйф Файнс в фильме 1992 года сделал то, что не удалось ни Оливье, ни Харди, ни Хаусону, отмечают на Reddit. Он не играл Хитклифа — он им стал. Сто баллов социопатии из ста, напряжение чувствуешь через экран. Опасность, исходящая от актера заставляет поверить, что пред нами полюбившийся литературный герой.

Да, в фильме есть проблемы — возраст актёров не совпадает с книжным, повествование местами скомкано, без чтения оригинала многое остаётся за кадром. Но это вопросы к режиссуре, не к Файнсу. Он сделал своё дело идеально, а потому Элорди будут сравнивать только с ним.