Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными

Расследования убийств в кино редко обходятся без обманок и ложных следов. Чем запутаннее дело, тем интереснее наблюдать, как сыщики распутывают клубок, а зритель теряется в догадках.

Мы отобрали пять триллеров, где интрига держится до последней минуты, а финал заставляет пересмотреть все увиденное. В каждой из этих картин история превращается в психологическую дуэль, где на кону не только жизнь преступника, но и судьба тех, кто идет по следу.

«Потерянная ночь» (2018) — 6,7 на Кинопоиске

Из морга исчезает тело женщины, умершей от сердечного приступа. Детектив Ву Джон Шик выясняет: ее муж, профессор, дал жене яд, который не оставляет следов. Но теперь он считает, что жена выжила и готовит месть. Корейский ремейк испанского «Тела» играет с реальностью и иллюзиями.

«Придержи тьму» (2018) — 5,9 на Кинопоиске

На Аляске пропадает ребенок. Мать винит волков и зовет на помощь натуралиста Рассела Кора. Но когда в городе появляется Вернон, вернувшийся с войны и жаждущий расправы, расследование превращается в кровавый хаос. Режиссер «Зеленой комнаты» нагнетает саспенс до предела.

«В тени Луны» (2019) — 6,3 на Кинопоиске

В 1988 году детектив Локхарт убивает при задержании девушку, подозреваемую в серии убийств при помощи смертельных уколов. Через девять лет преступления возобновляются — с тем же почерком. Научная фантастика встречается с детективом в липком филадельфийском антураже.

«Убийства по открыткам» (2020) — 6,3 на Кинопоиске

По Европе колесит маньяк, который перед каждым убийством шлет открытки с намеками. Когда его жертвой становится дочь нью-йоркского детектива, тот отправляется в Швецию, чтобы лично поймать убийцу. Экранизация романа-бестселлера.

«Лимб» (2021) — 6,5 на Кинопоиске

Гонконг в панике: маньяк убивает женщин и отрезает им кисти. Двое копов — ветеран и новичок — идут по следу, впутывая в дело старую знакомую из криминального мира. Черно-белая картинка превращает криминальную драму в чистый нуар.

Если любите, когда мозг кипит, а развязка не дает уснуть — эта подборка для вас. И не стоит опасаться не самых высоких оценок, потому что у каждого фильма есть свои поклонники. Может и вы войдете в их число.

