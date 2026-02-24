Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными

Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными

24 февраля 2026 15:40
Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными

Играют со зрителем и заставляют сомневаться в каждом кадре.

Расследования убийств в кино редко обходятся без обманок и ложных следов. Чем запутаннее дело, тем интереснее наблюдать, как сыщики распутывают клубок, а зритель теряется в догадках.

Мы отобрали пять триллеров, где интрига держится до последней минуты, а финал заставляет пересмотреть все увиденное. В каждой из этих картин история превращается в психологическую дуэль, где на кону не только жизнь преступника, но и судьба тех, кто идет по следу.

«Потерянная ночь» (2018) — 6,7 на Кинопоиске

Из морга исчезает тело женщины, умершей от сердечного приступа. Детектив Ву Джон Шик выясняет: ее муж, профессор, дал жене яд, который не оставляет следов. Но теперь он считает, что жена выжила и готовит месть. Корейский ремейк испанского «Тела» играет с реальностью и иллюзиями.

«Придержи тьму» (2018) — 5,9 на Кинопоиске

Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными

На Аляске пропадает ребенок. Мать винит волков и зовет на помощь натуралиста Рассела Кора. Но когда в городе появляется Вернон, вернувшийся с войны и жаждущий расправы, расследование превращается в кровавый хаос. Режиссер «Зеленой комнаты» нагнетает саспенс до предела.

«В тени Луны» (2019) — 6,3 на Кинопоиске

В 1988 году детектив Локхарт убивает при задержании девушку, подозреваемую в серии убийств при помощи смертельных уколов. Через девять лет преступления возобновляются — с тем же почерком. Научная фантастика встречается с детективом в липком филадельфийском антураже.

«Убийства по открыткам» (2020) — 6,3 на Кинопоиске

Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными

По Европе колесит маньяк, который перед каждым убийством шлет открытки с намеками. Когда его жертвой становится дочь нью-йоркского детектива, тот отправляется в Швецию, чтобы лично поймать убийцу. Экранизация романа-бестселлера.

«Лимб» (2021) — 6,5 на Кинопоиске

Гонконг в панике: маньяк убивает женщин и отрезает им кисти. Двое копов — ветеран и новичок — идут по следу, впутывая в дело старую знакомую из криминального мира. Черно-белая картинка превращает криминальную драму в чистый нуар.

Если любите, когда мозг кипит, а развязка не дает уснуть — эта подборка для вас. И не стоит опасаться не самых высоких оценок, потому что у каждого фильма есть свои поклонники. Может и вы войдете в их число.

Ранее мы писали: Если надоели одинаковые детективы: 3 зарубежных сериала, которые я случайно нашла и не пожалела

Фото: Кадры из фильмов «Убийства по открыткам» (2020), «В тени Луны» (2019), «Придержи тьму» (2018), «Потерянная ночь» (2018)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Читать дальше 3 марта 2026
Надоели пустые страшилки? Нам тоже — вот 5 хорроров, в которые не забыли добавить увлекательный сюжет Надоели пустые страшилки? Нам тоже — вот 5 хорроров, в которые не забыли добавить увлекательный сюжет Читать дальше 3 марта 2026
Если на сериалы нет сил, а детектив хочется: 3 фильма, которые я осилила за вечер и не пожалела Если на сериалы нет сил, а детектив хочется: 3 фильма, которые я осилила за вечер и не пожалела Читать дальше 2 марта 2026
Разочаровался в «Дневниках памяти» 20 лет спустя и выбрал 5 мелодрам ничуть не хуже: в списке есть даже российский фильм Разочаровался в «Дневниках памяти» 20 лет спустя и выбрал 5 мелодрам ничуть не хуже: в списке есть даже российский фильм Читать дальше 2 марта 2026
Миллиардеры плачут, зрители хохочут: 5 черных комедий про богатых идиотов — №3 из Европы, но в ней снялся наш Петров Миллиардеры плачут, зрители хохочут: 5 черных комедий про богатых идиотов — №3 из Европы, но в ней снялся наш Петров Читать дальше 1 марта 2026
Не хватило «Переходного возраста»? 19 марта в России выходит детективный триллер – в главной роли «отец Джейми» Не хватило «Переходного возраста»? 19 марта в России выходит детективный триллер – в главной роли «отец Джейми» Читать дальше 28 февраля 2026
Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку Читать дальше 27 февраля 2026
Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Читать дальше 3 марта 2026
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
Лауреата «Золотого глобуса» 80-х сняли за $6 млн – заработали в 35 раз больше: фильм так хорош, что «я смотрела его 31 раз» Лауреата «Золотого глобуса» 80-х сняли за $6 млн – заработали в 35 раз больше: фильм так хорош, что «я смотрела его 31 раз» Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше