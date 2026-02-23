Оповещения от Киноафиши
Джокер и Ганнибал не прошли отбор: найден самый правдоподобный психопат в кино — ради этого эксперты пересмотрели 400 фильмов

23 февраля 2026 11:30
Все самые культовые персонажи проиграли.

Три года десять психиатров во главе с судебным экспертом Самуэлем Лейстедтом из Бельгии изучали 400 фильмов. Их цель была проста: найти самое реалистичное изображение психопата в истории кино. Ганнибал Лектер, Джокер, Патрик Бэйтмен сразу пролетели мимо. Победителем стал Антон Чигур из «Старикам тут не место».

Персонаж братьев Коэн, сыгранный Хавьером Бардемом, получил «Оскар» и признание критиков. Но психиатров интересовало другое: насколько точно создатели попали в портрет классического психопата. Вердикт — идеальное совпадение на 10 из 10, сообщает Insider.

Чигур не испытывает эмпатии. Люди для него — ресурс, «скот», как и писали рецензенты. Убийство для него не акт жестокости, а рутинная работа. Он не испытывает ни гнева, ни удовольствия. Просто техническая операция. После автокатастрофы он спокойно вытаскивает осколки из собственной ноги и зашивает рану без анестезии. Жуткая хладнокровность.

Его метод манипуляции — подбрасывание монетки. Жертва должна выбрать орел или решка, даже не подозревая, что на кону стоит жизнь. А Чигур выступает лишь в роли бездушного оружия.

В отличие от вычурного Лектера с изысканными манерами, Чигур пугает обыденностью. Мужчина средних лет со странной прической (визажист вдохновлялся модой 60-х), на нем непримечательная джинсовая куртка, темные штаны. И все это делает его неуловимо чужим в техасском пейзаже.

Хавьер Бардем изначально отказывался от роли, считая себя неподходящим. Братья Коэн настояли: его чужеродность — то, что нужно. И оказались правы.

Фото: Кадры из фильмов «Тёмный рыцарь» (2008), «Молчание ягнят» (1991), «Старикам тут не место» (2007)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
