2 сезон «Рыцаря Семи Королевств» будет совсем не похож на первый – у Мартина большие планы: «От 12 до 15 сезонов»

На что только не пойдешь, лишь бы не дописывать «Ветра зимы».

Пока зрители только распробовали первый сезон «Рыцаря Семи Королевств», за кулисами уже смотрят далеко вперед. И планы там просты – Джордж Мартин мыслит не сезонами, а целой сагой.

Шоураннер Айра Паркер в интервью Collider подтвердил: второй сезон сохранит формат – шесть серий, но масштаб будет куда скромнее, даже камернее.

А все потому, что НВО выделило на продолжение ровно столько же денег, сколько на первый сезон, но инфляция делает свое дело, а повесть «Присяжный рыцарь» разворачивается во время засухи.

Снимать зеленые пейзажи Белфаста уже не получится – придется искать сухие, солнечные локации, и это серьезно бьет по смете. При этом команда уверена: сезон получится другим и, если повезет, даже сильнее первого.

Но главное – у проекта есть редкий для вселенной Вестероса запас прочности. По словам шоураннера, Мартин поделился контурами еще двенадцати историй о Дунке и Эгге. Пусть некоторые из них пока существуют в виде абзацев, направление задано.

«Достаточно подробностей, чтобы снять от 12 до 15 сезонов. Хотя мы не знаем всех деталей каждой истории, нам известны основные вехи жизни Дунка и Эгга».

Что ж, запасаемся терпением.

