А вы знали, что Кинг снялся в фильме с 5,8 на IMDb? Один из лучших его романов испоганили от начала до конца

21 февраля 2026 07:40
Кино можно пропустить, а вот книгу — ни в коем случае.

Стивен Кинг — человек, который привык к тому, что его книги экранизируют по-разному. Иногда получается шедевр вроде «Побега из Шоушенка», иногда — откровенный провал, который хочется забыть как страшный сон. «Худеющий» 1996 года как раз из второй категории.

Начнем с главного: актер Роберт Джон Берк в роли Билли Халлека играет так, будто не понимает, что вообще вокруг происходит. На полфильма у него на лице застыло выражение полной прострации, и только когда герой похудел до предела, эмоции наконец появились.

Грим — отдельный вид извращения: в 96-м это, возможно, кого-то пугало, сейчас напоминает дешевый маскарад. Режиссер также решил добавить сцену, которой в книге не было: герой целует разложившийся труп жены. Зрители были в шоке, фанаты Кинга в ярости. А момент убийства друга Ричи, который в романе играл важную роль, просто выкинули.

В книге Билли — сложный персонаж, который постепенно теряет не только вес, но и человеческий облик, становясь эгоистом, готовым пожертвовать семьей. В фильме его превратили в плоскую карикатуру. Финал тоже переделали: в романе Билли сам съедает клубничный пирог с проклятой кровью, выбирая смерть. В кино его прерывает любовник жены, и герой предлагает пирог ему. Совсем другой посыл, правда?

Закономерно, что на IMDb у «Худеющего» жалкие 5,8 балла. Но для фанатов в фильме есть одна занятная деталь: сам Стивен Кинг появился в эпизодической роли фармацевта доктора Бангора. Видимо, хотел лично убедиться, как его детище превращают в тыкву.

"Худеющий" Холланда наглядный пример того, как можно испоганить отличную книгу, — негодуют зрители.

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press, кадры из фильма «Худеющий» (1996)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
