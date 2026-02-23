Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Этому сериалу уже 10 лет, но он ни капли не устарел: однажды победил даже «Игру престолов» — и все равно оказался забыт

Этому сериалу уже 10 лет, но он ни капли не устарел: однажды победил даже «Игру престолов» — и все равно оказался забыт

23 февраля 2026 07:15
Этому сериалу уже 10 лет, но он ни капли не устарел: однажды победил даже «Игру престолов» — и все равно оказался забыт

Кажется актуальнее многих громких новинок.

Есть сериалы, которые стареют вместе с тобой, и пересматривать их спустя годы бывает больно. А есть те, что с каждым годом только набирают вес, обрастая новыми смыслами. «Молодой папа» Паоло Соррентино — как раз такой случай.

Вышедший в 2016 году, он спустя десятилетие выглядит свежее многих новинок и заставляет думать, что время над ним не властно.

Сюжет строится вокруг избрания кардинала Ленни Белардо (Джуд Лоу) папой римским. Опытные интриганы думали, что получили марионетку, а вместо этого Ватикан возглавил тридцатилетний американец, который курит, пьет вишневую колу, занимается фитнесом и отказывается играть по правилам.

Пий XIII (так он себя называет) эпатирует, и вместе с тем он хочет очистить церковь от фальши и светской мишуры, даже если для этого придется перессориться со всеми кардиналами.

Этому сериалу уже 10 лет, но он ни капли не устарел: однажды победил даже «Игру престолов» — и все равно оказался забыт

За красивыми кадрами (сериал снимали на легендарной студии «Чинечитта», потому что Ватикан сотрудничать отказался) скрывается глубокая драма о вере, одиночестве и поиске отца. Травма брошенного ребенка, которую Ленни носит в себе, позволяет проникнуться столь эксцентричным персонажем.

Джуд Лоу выдает одну из лучших ролей в карьере: от него невозможно оторваться. Дайан Китон в роли сестры Мэри от него не отстает. На IMDb у сериала 8,3, на Кинопоиске — 8,2. В Италии премьера побила рекорды по просмотрам на платном ТВ, обогнав даже «Игру престолов».

После каждой серии мозг должен обдумать все, что обсуждалось, и какие темы поднимались. Тут никак не придерешься, восторг да и только, — рассуждают в Сети.

«Молодого папу» действительно можно пересматривать бесконечно, каждый раз замечая новые детали в диалогах, операторской работе, мимике героев. Практически произведение искусства, которое с годами становится только лучше.

Ранее мы писали: Страшнее этого забытого хоррор-сериала со Скарсгардом – разве что «Оно»: «Подарок для фанатов "Твин Пикса" и Пеннивайза»

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Молодой Папа»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов) Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов) Читать дальше 1 марта 2026
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Читать дальше 3 марта 2026
Смысл этой сцены «Игры престолов» зрители не понимали целых 12 лет: убийство Джоффри заиграло новыми красками (видео) Смысл этой сцены «Игры престолов» зрители не понимали целых 12 лет: убийство Джоффри заиграло новыми красками (видео) Читать дальше 2 марта 2026
Родила Дейнерис в ночь не то сына, не то дочь: откуда взялись драконьи яйца из «Игры престолов» Родила Дейнерис в ночь не то сына, не то дочь: откуда взялись драконьи яйца из «Игры престолов» Читать дальше 2 марта 2026
Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов» Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов» Читать дальше 2 марта 2026
Гус Фринг vs Рамси Болтон: в Сети разгорелась война из-за злодеев «Во все тяжкие» и «Игры престолов – угадаете победителя? Гус Фринг vs Рамси Болтон: в Сети разгорелась война из-за злодеев «Во все тяжкие» и «Игры престолов – угадаете победителя? Читать дальше 1 марта 2026
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Читать дальше 3 марта 2026
«Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает «Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает Читать дальше 3 марта 2026
30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека 30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше