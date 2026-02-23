Этому сериалу уже 10 лет, но он ни капли не устарел: однажды победил даже «Игру престолов» — и все равно оказался забыт

Есть сериалы, которые стареют вместе с тобой, и пересматривать их спустя годы бывает больно. А есть те, что с каждым годом только набирают вес, обрастая новыми смыслами. «Молодой папа» Паоло Соррентино — как раз такой случай.

Вышедший в 2016 году, он спустя десятилетие выглядит свежее многих новинок и заставляет думать, что время над ним не властно.

Сюжет строится вокруг избрания кардинала Ленни Белардо (Джуд Лоу) папой римским. Опытные интриганы думали, что получили марионетку, а вместо этого Ватикан возглавил тридцатилетний американец, который курит, пьет вишневую колу, занимается фитнесом и отказывается играть по правилам.

Пий XIII (так он себя называет) эпатирует, и вместе с тем он хочет очистить церковь от фальши и светской мишуры, даже если для этого придется перессориться со всеми кардиналами.

За красивыми кадрами (сериал снимали на легендарной студии «Чинечитта», потому что Ватикан сотрудничать отказался) скрывается глубокая драма о вере, одиночестве и поиске отца. Травма брошенного ребенка, которую Ленни носит в себе, позволяет проникнуться столь эксцентричным персонажем.

Джуд Лоу выдает одну из лучших ролей в карьере: от него невозможно оторваться. Дайан Китон в роли сестры Мэри от него не отстает. На IMDb у сериала 8,3, на Кинопоиске — 8,2. В Италии премьера побила рекорды по просмотрам на платном ТВ, обогнав даже «Игру престолов».

После каждой серии мозг должен обдумать все, что обсуждалось, и какие темы поднимались. Тут никак не придерешься, восторг да и только, — рассуждают в Сети.

«Молодого папу» действительно можно пересматривать бесконечно, каждый раз замечая новые детали в диалогах, операторской работе, мимике героев. Практически произведение искусства, которое с годами становится только лучше.

Ранее мы писали: Страшнее этого забытого хоррор-сериала со Скарсгардом – разве что «Оно»: «Подарок для фанатов "Твин Пикса" и Пеннивайза»