Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Павел Прилучный и Кристина Асмус попадают в эпоху Петра I в трейлере «Холопа 3»

Павел Прилучный и Кристина Асмус попадают в эпоху Петра I в трейлере «Холопа 3»

16 февраля 2026 15:59
Павел Прилучный и Кристина Асмус попадают в эпоху Петра I в трейлере «Холопа 3»

На этот раз перевоспитанию подвергается супружеская пара.

Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила первый тизер-трейлер третьей части народной комедии «Холоп». К своим знакомым ролям в триквеле вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин и Александр Самойленко, тогда как новых героев воплотили Павел Прилучный и Кристина Асмус. «Холоп 3» выйдет в прокат 11 июня.

В центре сюжета — зажиточные супруги Лена (Асмус) и Борис (Прилучный), которые после очередной ссоры оказываются на грани развода. Это пугает маленьких детей пары, которые решают исправить родителей. Ребята (Виталия Корниенко и Степан Шевяков) обращаются к психологу-постановщику ( Охлобыстин), чтобы тот помог им перевоспитать маму и папу. В результате Лена и Борис обнаруживают, что оказались в эпохе Петра I, а затем попадают в рабство при дворце султана Османской империи образца XVI–XVII веков. Кроме того, героев ожидают северные верфи, морские приключения и испытания, призванные проучить избалованных мажоров.

Снял фильм бессменный режиссер франшизы Клим Шипенко. Над сценарием он работал вместе с Саввой Минаевым и Максимом Кудымовым. Бюджет проекта составляет 1,2 млрд рублей.

Фото: «Централ Партнершип»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Обратно в «Святое сердце»: все, что известно о перезапуске культовой «Клиники» Обратно в «Святое сердце»: все, что известно о перезапуске культовой «Клиники» Читать дальше 24 февраля 2026
«В природе бывает страшнее, чем в кино»: климатолог Пестрякова — о катаклизмах, которые стоило бы показать в фильмах-катастрофах «В природе бывает страшнее, чем в кино»: климатолог Пестрякова — о катаклизмах, которые стоило бы показать в фильмах-катастрофах Читать дальше 22 февраля 2026
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Читать дальше 25 февраля 2026
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Читать дальше 25 февраля 2026
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы Читать дальше 25 февраля 2026
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше