Павел Прилучный и Кристина Асмус попадают в эпоху Петра I в трейлере «Холопа 3»

Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила первый тизер-трейлер третьей части народной комедии «Холоп». К своим знакомым ролям в триквеле вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин и Александр Самойленко, тогда как новых героев воплотили Павел Прилучный и Кристина Асмус. «Холоп 3» выйдет в прокат 11 июня.

В центре сюжета — зажиточные супруги Лена (Асмус) и Борис (Прилучный), которые после очередной ссоры оказываются на грани развода. Это пугает маленьких детей пары, которые решают исправить родителей. Ребята (Виталия Корниенко и Степан Шевяков) обращаются к психологу-постановщику ( Охлобыстин), чтобы тот помог им перевоспитать маму и папу. В результате Лена и Борис обнаруживают, что оказались в эпохе Петра I, а затем попадают в рабство при дворце султана Османской империи образца XVI–XVII веков. Кроме того, героев ожидают северные верфи, морские приключения и испытания, призванные проучить избалованных мажоров.

Снял фильм бессменный режиссер франшизы Клим Шипенко. Над сценарием он работал вместе с Саввой Минаевым и Максимом Кудымовым. Бюджет проекта составляет 1,2 млрд рублей.