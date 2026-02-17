Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новости Стивен Кинг назвал лучший фильм в жанре "фаунд-футедж" – и это не "Ведьма из Блэр"

Стивен Кинг назвал лучший фильм в жанре "фаунд-футедж" – и это не "Ведьма из Блэр"

17 февраля 2026 16:53
Стивен Кинг назвал лучший фильм в жанре "фаунд-футедж" – и это не "Ведьма из Блэр"

Российские зрители с мастером ужасов согласны: рейтинг у фильма на Кинопоиске – очень крепкие 7.8 из 10.

«Ведьма из Блэр» — единственный фильм, который Стивен Кинг не смог досмотреть до конца: слишком страшно. Малобюджетный хоррор 1999 года стал культурным феноменом и самым прибыльным релизом в истории кино, а заодно породил волну подражателей. Но когда писателя спросили о лучшем образце жанра «найденных плёнок», он назвал совсем другую картину.

«Из мейнстримовой псевдодокументалистики, которая приходит на ум — "Монстро", "Карантин" (ремейк испанского "Репортажа"), "Дневники мертвецов" — всё довольно неплохо, но только "Дневники" Джорджа Ромеро приближаются к чистоте "Ведьмы из Блэр", — рассуждал Кинг. — И лишь в "Районе №9" мы видим доведённый до совершенства гений».

Дебютная картина Нила Бломкампа, номинированная на «Оскар» за лучший фильм, начинается как псевдодокументальная история о чиновнике Викусе ван де Мерве, но постепенно отходит от этого приёма, сохраняя лишь подвижную камеру. Кинг это понимает.

«Фильм нельзя назвать "чистым", если под этим понимать строгое следование концепции любительской съёмки, — признал он. — И это не чистый хоррор. Но техника позволяет достичь ощущения реальности, которое редко встретишь в старом жанре про монстров из космоса».

Когда в третьем акте начинается экшен, любая съёмочная группа давно бы сбежала — так что отказ от псевдодокументальности логичен. Но для Кинга это не помешало «Району №9» стать идеальным наследником «Ведьмы из Блэр».

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
