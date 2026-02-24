Зачитал «Властелин колец» до дыр, но о находке Гимли в башне Сарумана узнал недавно: мог повторить судьбу Голлума

Когда страсти Войны Кольца уже улеглись, выяснилось, что самые громкие открытия ждали не на поле боя, а внутри чёрной башни Ортанк. Именно там, среди пустых залов и запертых тайников, вскрылась правда о том, насколько близко Саруман подбирался к своей главной цели — Единому Кольцу.

Ортанк сам по себе был сокровищем. Построенный нуменорцами в конце Второй Эпохи, он выглядел не как обычная крепость, а как цельный каменный монолит. В тексте он описан как «вершиной и островом из камня». Башня почти не поддавалась разрушению, а её гладкие стены не могли одолеть даже орки. Неудивительно, что Саруман выбрал именно это место для своей базы.

Но решающим фактором стал не камень, а палантир, скрытый в башне. Камень видения позволял наблюдать за дальними землями и вести тайную игру. Именно через него Саруман постепенно попал под влияние Саурона, сам того не до конца осознав.

Самое тревожное открытие произошло уже после падения мага и не попало в книжную и кинотрилогию «Властелин колец». Когда король Арагорн прибыл в Ортанк, Гимли помог обнаружить потайную дверь. За ней стоял стальной шкаф, почти пустой. На верхней полке лежал маленький золотой футляр на тонкой цепочке — без надписей, без украшений, но с очевидным назначением.

Саруман нашёл тело Исилдура и был в шаге от Кольца. Он просто опоздал, ведь Голлум и его друг хоббит нашли его чуть раньше.

В тайниках белого мага обнаружили и другие ценности. Среди них оказался и Элендильмир — древний символ королей Севера, считавшийся утраченным. Ирония в том, что у Сарумана было почти всё — неприступная башня, армия, знания и даже след Кольца. Не хватило лишь сыли противостоять злу, которое медленно проникало в его разум.

