Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант возвращаются: вышел трейлер «Дьявол носит Prada 2»

3 февраля 2026 14:14
Оригинальный фильм вышел двадцать лет назад.

Студия 20th Century представила полноценный трейлер горячо ожидаемого продолжения культового фильма о высокой моде «Дьявол носит Prada». Вторая часть выйдет в зарубежный прокат 1 мая.

В «Дьявол носит Prada 2» Мэрил Стрип вновь предстанет в образе главного редактора журнала Runway Миранды Пристли, которая сталкивается с упадком печатной журналистики и пытается найти свое место в умирающей индустрии. Пристли противостоит героине Эмили Блант, своей бывшей помощнице, которая теперь является высокопоставленным руководителем люксовой группы компаний, получающей рекламные деньги, в которых Пристли отчаянно нуждается.

Напомним, первая часть повествует о выпускнице колледжа Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй), которая пытается построить журналистскую карьеру в Нью-Йорке. Сакс начинает работать младшим ассистентом у Пристли и изо всех сил пытается совмещать профессиональную и личную жизнь, рискуя дружбой и отношениями со своим парнем. Фильм стал критическим и коммерческим хитом, собрав в мировом прокате $326 млн.

К своим знакомым ролям в сиквеле также вернулись Стэнли Туччи, Трейси Томс и Тибор Фельдман. К ним присоединились Кеннет Брана, Патрик Браммелл, Симон Эшли, Люси Лью, Б.Дж. Новак, Джастин Теру, Леди Гага и Полин Шаламе. Режиссер — Дэвид Фрэнкел. Автор сценария — Алин Брош МакКенна.

Фото: 20th Century Studios
Юрий Волошин
Юрий Волошин
