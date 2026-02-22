Всего 5 аниме Миядзаки прошли проверку временем: на Западе выбрали главные шедевры аниматора – «Навсикая» в пролете

Портал FandomWire опубликовал рейтинг фильмов Хаяо Миядзаки, которые, по мнению редакции, «состарились как хорошее вино» и по-прежнему выглядят актуально. Учитывая масштаб фильмографии режиссера, список получился неожиданным – некоторые культовые работы в него не вошли.

На пятом месте – «Порко Россо» (1992). История пилота-ветерана Первой мировой, превращенного в человека-свинью, за внешней легкостью скрывает размышления о травме войны и потерянном поколении.

Четвертая строчка у «Моего соседа Тоторо» (1988) – уютной и трогательной сказки о двух сестрах и лесных духах. Именно Тоторо стал символом Studio Ghibli, а сама картина до сих пор считается эталоном семейной анимации.

Тройку замыкает «Ходячий замок» (2004) – романтика, война и магия в истории Софи и загадочного Хаула. Фильм хвалят за визуальную детализацию и темы взросления и принятия себя.

Второе место заняла «Принцесса Мононоке» (1997) – более мрачная и философская работа о конфликте человека и природы без однозначных злодеев.

Лидером рейтинга стал оскароносный «Унесенные призраками» (2001). Приключение Тихиро в мире духов до сих пор называют вершиной не только студии, но и всей японской анимации.

Только вот за пределами пятерки от FandomWire остались «Навсикая из Долины ветров», «Небесный замок Лапута», «Ведьмина служба доставки» и поздний «Ветер крепчает». Значит ли, что эти тайтлы проверку временем не прошли? Вопрос риторический.

