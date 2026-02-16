Оповещения от Киноафиши
Бен Аффлек терпеть не мог этот sci-fi эпик – а 28 лет спустя он снова стал хитом

16 февраля 2026 14:33
Зрители на стримингах открывают для себя старые хиты.

Фантастический боевик Майкла Бэя «Армагеддон» 1998 года снова попал в тренды стриминговых платформ, а с 1 марта его можно будет смотреть бесплатно на Tubi. Спустя 28 лет после премьеры зрители возвращаются к истории о нефтяниках, которых NASA отправляет в космос — пробурить астероид и заложить ядерную бомбу, пока глыба не уничтожила Землю.

Один из звёзд фильма, Бен Аффлек, неоднократно высмеивал его логику.

Особенно актёра веселила центральная идея: почему проще обучить бурильщиков космическим полётам, чем научить астронавтов бурить?

Аффлек также шутил про персонажей, которые постоянно орут, и про общий хаос происходящего на экране.

Помимо Аффлека в картине снялись Брюс Уиллис, Лив Тайлер, Билли Боб Торнтон, Стив Бушеми, Оуэн Уилсон, Майкл Кларк Дункан и Уильям Фихтнер.

По данным Collider, Уиллис тогда был на грани того, чтобы вообще бросить актёрскую карьеру, а Аффлек только искал себя в амплуа ведущего актёра.

Если забыть про научную достоверность (а про неё лучше забыть), остаётся чистый аттракцион с голливудским звёздным составом: гигантские взрывы, эмоциональные пики и баллады Aerosmith. Это, возможно, самый нескромный фильм в истории кино — и в случае с Майклом Бэем это скорее комплимент.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
