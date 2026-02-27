Обожаю ситкомы, но лишь эти 5 готова смотреть вечно: без «Друзей» и «Теории большого взрыва» – но с оценками 8.2+

Есть такой жанр, который никогда не надоедает. Можно включить в любой непонятной ситуации, заварить чай, залипнуть в экран и через полчаса уже забыть про все проблемы.

Речь про ситкомы, конечно. Я тут покопалась в своей коллекции и вспомнила несколько жемчужин, которые не так часто мелькают в рекомендациях. Без «Друзей», без «Теории большого взрыва» и прочих гигантов, которые и так все знают наизусть.

В этой пятёрке у всех рейтинги на IMDb от 8.2 до 8.6, так что качество подтверждено тысячами зрителей. Но главное – каждый из этих сериалов цепляет чем-то своим. Где-то гениальными диалогами, где-то нестандартными героями, а где-то просто атмосферой, в которую хочется возвращаться.

Короче, если вы вдруг пропустили что-то из этого списка или просто ищете, что бы такое включить сегодня вечером, то ловите пятёрку. Сохраняйте, смотрите, потом спасибо скажете.

