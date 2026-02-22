Оповещения от Киноафиши
«Самый высокий рейтинг за 10 лет»: эту документалку критики растоптали, но американцы валят толпами в кино

«Самый высокий рейтинг за 10 лет»: эту документалку критики растоптали, но американцы валят толпами в кино

22 февраля 2026 09:00
«Самый высокий рейтинг за 10 лет»: эту документалку критики растоптали, но американцы валят толпами в кино

Трамп сыграл не последнюю роль.

Представьте фильм с рейтингом 11% от критиков, который вдруг бьёт все кассовые рекорды в своём жанре. Это не сценарий — это реальность документальной ленты «Мелания».

Картина, названная обозревателями «панегириком» и «государственной пропагандой», собрала в первые выходные 8,1 миллионов долларов. Это «Самый высокий рейтинг за 10 лет» для документального кино, как отмечает Variety.

«Самый высокий рейтинг за 10 лет»: эту документалку критики растоптали, но американцы валят толпами в кино

Секрет успеха — в аудитории, которую Голливуд годами не замечал: 78% зрителей фильма — люди старше 55 лет. Пока критики вроде Оуэна Глейбермана из Variety писали разгромные рецензии, обычные зрители ставили ему высший балл «А» в опросах CinemaScore.

На сайте Rotten Tomatoes разрыв стал вопиющим: 11% «свежести» от профессионалов против 99% одобрения от аудитории. Этот прокатный феномен наглядно показал — существует огромный пласт зрителей, готовых голосовать долларом за контент, который мейнстримные медии часто игнорируют или высмеивают.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Таксист» (1976)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
