«Похотливый фанфик для подростков»: в «Грозовом перевале» с Робби эротики больше, чем сюжета – книгу переврали от и до

25 февраля 2026 07:51
Это как если бы в «Бриджертонов» добавили еще больше секса.

Эмиральд Феннел после откровенно спорного «Солтберна» добралась и до «Грозового перевала». И, как боялись поклонники Бронте, устроила не дословную адаптацию, а ярмарочный разгул. Ее версия – это наскок на классику ради одной-единственной темы: подростковой похоти.

Да, фильм красив до умопомрачения, а химия между Робби и Элорди – вот она, щелкает с первой секунды.

Операторская работа и анахроничный саундтрек от Charli XCX создают невероятно чувственный мир. Критик Тайлер Тэинг пишет, что здесь даже разбитый яичный желток выглядит как эротический акт:

«Все дышит, потеет и хочет».

Но на этом, собственно, все.

Сложные темы класса, жестокости и «другого» Бронте Феннел безжалостно вырезает, будто ненужный жир. Остается упрощенный каркас для страсти. Получается роскошный, но пустой сосуд.

Кристи Пухко из Mashable сравнивает любовные сцены с кукольным соитием Барби и Кена – красиво, но бездушно. Ну а расово «слепой» кастинг второстепенных героев лишь подчеркивает, как режиссер прошла мимо темной, неевропейской природы Хитклифа.

Итог? Блестящая конфетка для глаз, которая рассыпается во рту, едва вы попытаетесь ее разгрызть. Не «Грозовой перевал», а его гламурная, похотливая тень.

«Похотливый фанфик для подростков», – одна из характеристик, которая в обзорах на RT (71% от критиков, и рейтинг падает) встречается чаще, чем хотелось бы.

Феннел сняла не экранизацию, а дорогое «нечто» по мотивам – именно такое, каким она запомнила эту историю в четырнадцать лет. Что ж, подросткам, возможно, зайдет. Ценителей Бронте ждет легкий шок.

Фото: Кадр из фильма «Грозовой перевал» (2025)
Алексей Плеткин
