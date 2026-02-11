Что смотреть в кино на этой неделе

Что: Запись выступления популярной кей-поп группы.

О чем: Огромный стадион SoFi в Лос-Анджелесе, живые концертные записи из тура «dominATE» и, конечно, немного закулисья — все это собрано в одном фильме.

Почему зайдет: Возможность побывать на концерте, дойдя при этом до ближайшего к дому кинотеатру.

Кому понравится: Фанатам корейской культуры и в особенности айдолов.

Что: Милая мелодрама о первых чувствах у поколения зумеров.

О чем: Паша никогда никого не любил, в том числе и Лесю, которая надеется на взаимные чувства парня. Все меняет появление Алисы — буквально девушки из страны чудес, которая и растапливает сердце ледяного Кая.

Почему зайдет: Молодое и бодрое кино в декорациях весенней Москвы и восходящая кинозвезда — Олег Савостюк — в главной роли.

Кому понравится: Тем, кто тоже ждет весеннего солнца и разморозки любовных чувств.

Что: Итальянский хоррор о дружбе с умершими родными.

О чем: Главная героиня не может спать по ночам, поскольку во снах ей является мертвый отец. Она решает разобраться с урной, в которой хранится его прах — кажется, проблема именно в ней.

Почему зайдет: Классический хоррор, но с итальянским выверенным вкусом.

Кому понравится: Тем, кто тоже не может отпустить ушедших близких.

Что: Ромком, переворачивающий жизнь с ног на голову.

О чем: Молодой и богатый холостяк Вертер, привыкший к свободным отношениям, внезапно встречает девушку своей мечты. Вот только она не спешит отвечать ему взаимностью, как многие другие девушки. Получится ли завоевать ее сердце, если она уже выбрала свою любовь?

Почему зайдет: Жизненная, но нежная история о том, как судьбу все-таки можно укротить.

Кому понравится: Тем, кто тоже мучается любовными завоеваниями.

Что: Еще один ромком ко Дню всех влюбленных, но с привкусом антипатии.

О чем: Женя и Женя ненавидят друг друга, однако случайно оказываются в одной постели. Стоит ли им попытаться построить отношения или взаимную неприязнь ничем не перебороть?

Почему зайдет: История любви наполнена неожиданными поворотами, а в главных ролях радуют глаз Саша Бортич и Гоша Токаев.

Кому понравится: Всем, кто борется со своим тяжелым характером и не менее тяжелым характером своего близкого.

Что: Культовый хоррор 2001 года с Николь Кидман в главной роли.

О чем: После Второй Мировой войны муж Грейс не вернулся с фронта, и она остается одна с двумя детьми. Вот только дети страдают странным заболеванием и не выносят дневного света. Поэтому в доме установлены определенные порядки, которым будет брошен вызов.

Почему зайдет: Готическая атмосфера и мистическая история, заставляющая мурашки бегать по телу.

Кому понравится: Любителям порядка, тайн и строгих правил.

Что: История неловкости, благодаря которой выпадает шанс один на миллион.

О чем: Застенчивый Роберт вечно все говорит невпопад из-за своей сильной застенчивости. В его руки попадает компьютер, который умеет читать мысли других людей. Это значит, что у героя теперь есть возможность понравиться любимой девушке, не совершая глупостей.

Почему зайдет: Обаятельная романтическая комедия с берегов Италии и с элементами волшебства.

Кому понравится: Тем, кто стесняется заговорить с тем, в кого влюблен.

Что: Индийский боевик, где нужно бороться за любовь всей жизни.

О чем: Кровожадного гангстера, знающего законы бандитского мира, кажется, никто и ничто не может сдвинуть с разрушающего пути. Разве только запретная любовь.

Почему зайдет: Возможность познакомиться с аутентичными представителями набирающего популярность Болливуда.

Кому понравится: Сгорающим от страсти и огненных чувств.