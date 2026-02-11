Оповещения от Киноафиши
Девушка противостоит родовому проклятию в трейлере хоррора «Астрал. Амулет зла»

11 февраля 2026 16:06
Автором выступает представитель коренного населения Тасмании.

Кинопрокатная компания «Экспонента» выпустила дублированный трейлер австралийского мистического фильма ужасов «Астрал. Амулет зла», который стартует в кинотеатрах 19 февраля. Стоит отметить, что проект не имеет отношения к американской франшизе «Астрал». В оригинале картина называется It Will Find You, то есть «Оно найдет тебя».

По сюжету девушка Эмили (Кайла Дэй) из числа местного коренного населения невольно пробуждает родовое проклятие, дремавшее на протяжении 25 лет. Окружающие считают Эмили психически неуравновешенной, так что она вынуждена самостоятельно восстановить связь со своими предками, чтобы сокрушить мстительного злого духа, прежде чем он заберет ее жизнь в качестве расплаты за грехи ее предков.

В фильме исследуются темы унаследованной травмы, культурной идентичности и семейных уз через вымышленную мифологию коренных народов, одновременно затрагивая жизненно важное значение уважения к земле и проблемы психического здоровья в современном мире. Злобный дух выступает одновременно в роли сверхъестественного антагониста и метафоры, отражающей затянувшиеся последствия исторической несправедливости, с которой сталкиваются коренные австралийцы.

Поставили фильм Кристофер Броадбент и Энцо Тедески по оригинальному сценарию Броадбента.

Фото: «Экспонента»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
