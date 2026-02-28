Прошлое настигло Сидни: фанаты выдвинули 3 главные теории о предателе в «Крике 7» — одна страшнее другой

5 марта в прокат выходит «Крик 7» — и эта часть, судя по трейлерам, будет самая личная во франшизе. Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) наконец-то обрела покой: у нее есть муж Марк (Джоэл Макхейл), дочь Тейтум (названная в честь погибшей подруги), а живут они в тихом городке Пайн-Гроув. Но покой, как мы знаем, в этом мире — понятие временное.

Новый убийца не просто охотится на Сидни. Он звонит ей и говорит, что место, где она обоснавалась, «напоминает ему о том, где мы выросли». То есть это кто-то из Вудсборо. Кто-то, кто знал ее тогда и вычислил сейчас. Вопрос: как он ее нашел? И главное — кто это может быть?

Теория первая: воскресший Стю Мэйчер

Мэттью Лиллард официально подтвердил свое возвращение в седьмой части . В оригинальном фильме 1996 года его Стю получил телевизором по голове, но тела в морге мы не видели. Если он выжил — а в этой франшизе возвращали и не таких, — то у него было тридцать лет, чтобы выследить Сидни.

Он знал ее лично, знал ее семью и мог через старые связи отследить, где она осела. В трейлере как раз показывают дом Стю: слишком много совпадений.

Теория вторая: родственник или одержимый фанат

Убийца явно родом из Вудсборо. Это может быть дальний родственник кого-то из погибших — младший брат Стю, сестра Билли, кузен Романа. Кто-то, кто вырос на легендах о тех событиях и решил закончить начатое.

В трейлере опять же звучит голос Стю, но это может быть запись нового маньяка, помешанного на старых убийствах. Через архивы и полицейские отчеты такой человек вполне мог вычислить новое место жительства Сидни.

Теория третья: предательство близкого человека

Самый неприятный вариант. Сидни не скрывалась от всех — Гейл, полицейские, возможно Кирби Рид знали, где она. Кто-то мог выведать информацию у них или у членов семьи. Муж, дочь, просто новые знакомые — вдруг кто-то притворялся другом, а на самом деле сливал данные убийце? Или дочь случайно проболталась в соцсетях, и маньяк отследил геолокацию? Объяснение без мистики, зато с горьким осадком.

Кто бы это ни был, факт остается фактом: прошлое снова настигло Сидни. И на этот раз ей придется бороться не только за себя, но и за свою семью.

