Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Прошлое настигло Сидни: фанаты выдвинули 3 главные теории о предателе в «Крике 7» — одна страшнее другой

Прошлое настигло Сидни: фанаты выдвинули 3 главные теории о предателе в «Крике 7» — одна страшнее другой

28 февраля 2026 10:13
Прошлое настигло Сидни: фанаты выдвинули 3 главные теории о предателе в «Крике 7» — одна страшнее другой

Героиня скрывалась, но это не помогло.

5 марта в прокат выходит «Крик 7» — и эта часть, судя по трейлерам, будет самая личная во франшизе. Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) наконец-то обрела покой: у нее есть муж Марк (Джоэл Макхейл), дочь Тейтум (названная в честь погибшей подруги), а живут они в тихом городке Пайн-Гроув. Но покой, как мы знаем, в этом мире — понятие временное.

Новый убийца не просто охотится на Сидни. Он звонит ей и говорит, что место, где она обоснавалась, «напоминает ему о том, где мы выросли». То есть это кто-то из Вудсборо. Кто-то, кто знал ее тогда и вычислил сейчас. Вопрос: как он ее нашел? И главное — кто это может быть?

Теория первая: воскресший Стю Мэйчер

Мэттью Лиллард официально подтвердил свое возвращение в седьмой части . В оригинальном фильме 1996 года его Стю получил телевизором по голове, но тела в морге мы не видели. Если он выжил — а в этой франшизе возвращали и не таких, — то у него было тридцать лет, чтобы выследить Сидни.

Он знал ее лично, знал ее семью и мог через старые связи отследить, где она осела. В трейлере как раз показывают дом Стю: слишком много совпадений.

Прошлое настигло Сидни: фанаты выдвинули 3 главные теории о предателе в «Крике 7» — одна страшнее другой

Теория вторая: родственник или одержимый фанат

Убийца явно родом из Вудсборо. Это может быть дальний родственник кого-то из погибших — младший брат Стю, сестра Билли, кузен Романа. Кто-то, кто вырос на легендах о тех событиях и решил закончить начатое.

В трейлере опять же звучит голос Стю, но это может быть запись нового маньяка, помешанного на старых убийствах. Через архивы и полицейские отчеты такой человек вполне мог вычислить новое место жительства Сидни.

Теория третья: предательство близкого человека

Самый неприятный вариант. Сидни не скрывалась от всех — Гейл, полицейские, возможно Кирби Рид знали, где она. Кто-то мог выведать информацию у них или у членов семьи. Муж, дочь, просто новые знакомые — вдруг кто-то притворялся другом, а на самом деле сливал данные убийце? Или дочь случайно проболталась в соцсетях, и маньяк отследил геолокацию? Объяснение без мистики, зато с горьким осадком.

Кто бы это ни был, факт остается фактом: прошлое снова настигло Сидни. И на этот раз ей придется бороться не только за себя, но и за свою семью.

Ранее мы писали: Стало только хуже: чем новая версия «Убить Билла» отличается от старой – и вот это ждали 20 лет?

Фото: Кадры из фильма «Крик 7» (2026 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Премьера «Вне закона»: россиян оставили без нового боевика Гая Ричи с Кавиллом без объяснения причин Премьера «Вне закона»: россиян оставили без нового боевика Гая Ричи с Кавиллом без объяснения причин Читать дальше 3 марта 2026
«Великий блокбастер 2026 года»: наконец-то сняли достойную замену «Интерстеллару» — Гослинг в космосе покорил критиков «Великий блокбастер 2026 года»: наконец-то сняли достойную замену «Интерстеллару» — Гослинг в космосе покорил критиков Читать дальше 1 марта 2026
Не хватило «Переходного возраста»? 19 марта в России выходит детективный триллер – в главной роли «отец Джейми» Не хватило «Переходного возраста»? 19 марта в России выходит детективный триллер – в главной роли «отец Джейми» Читать дальше 28 февраля 2026
Возвращение легенды или ужасное разочарование? Появились первые отзывы на «Крик 7» — у зрителей очень много вопросов к убийце Возвращение легенды или ужасное разочарование? Появились первые отзывы на «Крик 7» — у зрителей очень много вопросов к убийце Читать дальше 28 февраля 2026
Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Читать дальше 3 марта 2026
«Головоломка» собрала 1,6 млрд, теперь очередь «Прыгунов»: у мульта уже 97% на RT – вот когда выйдет в России «Головоломка» собрала 1,6 млрд, теперь очередь «Прыгунов»: у мульта уже 97% на RT – вот когда выйдет в России Читать дальше 3 марта 2026
Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Читать дальше 3 марта 2026
Лауреата «Золотого глобуса» 80-х сняли за $6 млн – заработали в 35 раз больше: фильм так хорош, что «я смотрела его 31 раз» Лауреата «Золотого глобуса» 80-х сняли за $6 млн – заработали в 35 раз больше: фильм так хорош, что «я смотрела его 31 раз» Читать дальше 3 марта 2026
«Почти боди-хоррор»: новый мульт Pixar о милых зверятах оказался далеко не детским – и уже обогнал «Головоломку 2» «Почти боди-хоррор»: новый мульт Pixar о милых зверятах оказался далеко не детским – и уже обогнал «Головоломку 2» Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше