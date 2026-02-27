Вслед за Дунком и Эггом: 5 сериалов и фильмов для тех, кто скучает по атмосфере «Рыцаря Семи Королевств»

Самое то, чтобы залипнуть на все выходные.

Финальная серия первого сезона «Рыцаря Семи Королевств» отгремела, да так, что в сместила в топе Кинопоиска даже «Очень странные дела» с их 14-недельным лидерством. И теперь многие, кто успел глянуть этот уютный мини-сериал по вселенной Вестероса, сидят и думают: а что же смотреть дальше?

Хочется чего-то похожего – с историей, мечами, замками и атмосферой средневековья. Специально для таких случаев мы составили небольшую подборку сериалов, которые идеально зайдут, если вы уже соскучились по странствующим рыцарям и всему такому.

Некоторые, возможно, прошли мимо вас в момент выхода, но сейчас самое время наверстать. Потому что, как показывает практика, хорошие сериалы стареют как благородное вино.

Листайте слайдер, выбирайте, что по душе, и устраивайте себе свой маленький Вестерос где-нибудь в уютном кресле. А заодно взгляните: В восторге от 2 сезона «Аркейн»? Топ-5 проектов, ничем не уступающих самому дорогому мультсериалу Нетфликс