Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости На Сон Джин-Ву из «Соло прокачки» дети до 16 лет больше не посмотрят: РКН готовит новый аниме-запрет

На Сон Джин-Ву из «Соло прокачки» дети до 16 лет больше не посмотрят: РКН готовит новый аниме-запрет

27 февраля 2026 08:36
На Сон Джин-Ву из «Соло прокачки» дети до 16 лет больше не посмотрят: РКН готовит новый аниме-запрет

Без нюансов, как обычно, не обошлось.

Герои популярных аниме и западные супергерои в ближайшее время могут исчезнуть с обложек школьных тетрадей. Роскомнадзор выступил с инициативой заменить их на русских богатырей — Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича.

За отказ от новых правил производителям грозят штрафы. Конкретные суммы пока не называются, но сам факт возможных санкций уже вызвал бурную реакцию в обществе.

На круглом столе в Госдуме чиновники заявили, что визуальное пространство школьников сегодня практически полностью занято западной и японской поп-культурой. На обложках тетрадей и дневников сплошные Наруто, Сон Джин-Ву из «Соло прокачки», да герои «Атаки титанов».

По мнению инициаторов, использование образов богатырей будет способствовать патриотическому воспитанию школьников. Человек воспитывается на примерах из кино, мультфильмов и даже школьных тетрадей, поэтому изображения на канцтоварах тоже должны работать на идею.

В Роскомнадзоре уверены: вопрос дизайна канцелярии нельзя отдавать на откуп коммерсантам. Эту проблему может решить только государство. Для этого предлагается внедрить механизм поощрений и наказаний. Предприятия, которые согласятся выпускать продукцию с отечественными образами, смогут рассчитывать на льготы. Тех же, кто продолжит печатать на обложках аниме и зарубежных супергероев, ждут финансовые санкции.

Правда, как именно будут выглядеть новые тетради и кто их будет рисовать, пока не уточняется. Инициатива с обложками — лишь часть масштабной дискуссии о защите традиционных ценностей. Среди других предложений, прозвучавших на круглом столе, — создать единый орган для контроля всего контента в СМИ и интернете, запретить нецензурную лексику в соцсетях и вернуть предварительную цензуру в кино.

Многие родители и учителя уже отнеслись к идее скептически. Они считают, что выбор тетрадей должен оставаться за детьми и их интересами. Аниме и супергерои давно стали частью молодёжной культуры в России, и запрет может привести лишь к росту недовольства среди школьников.

Учитывая популярность «Поднятия уровня в одиночку» и прочих исекаев, дети скорее будут находить дневники на сторонних площадках, чем будут ходить с богатырями. «Магическая битва» рискует повторить ошибку «Соло левелинга»: но фанаты вместо тревоги ударились во флешмоб.

Фото: Кадр из сериала «Поднятие уровня в одиночку»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
8 комментариев
Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон Читать дальше 2 марта 2026
«Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном «Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном Читать дальше 1 марта 2026
В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему Читать дальше 3 марта 2026
«У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото) «У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото) Читать дальше 1 марта 2026
От создателей «Магички» и «Атаки», по стилю чистый «Дандадан»: мини-аниме на 11 серий — каждая с оценкой не ниже 7.7 От создателей «Магички» и «Атаки», по стилю чистый «Дандадан»: мини-аниме на 11 серий — каждая с оценкой не ниже 7.7 Читать дальше 1 марта 2026
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Читать дальше 3 марта 2026
Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Читать дальше 3 марта 2026
Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше