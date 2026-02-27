На Сон Джин-Ву из «Соло прокачки» дети до 16 лет больше не посмотрят: РКН готовит новый аниме-запрет

Без нюансов, как обычно, не обошлось.

Герои популярных аниме и западные супергерои в ближайшее время могут исчезнуть с обложек школьных тетрадей. Роскомнадзор выступил с инициативой заменить их на русских богатырей — Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича.

За отказ от новых правил производителям грозят штрафы. Конкретные суммы пока не называются, но сам факт возможных санкций уже вызвал бурную реакцию в обществе.

На круглом столе в Госдуме чиновники заявили, что визуальное пространство школьников сегодня практически полностью занято западной и японской поп-культурой. На обложках тетрадей и дневников сплошные Наруто, Сон Джин-Ву из «Соло прокачки», да герои «Атаки титанов».

По мнению инициаторов, использование образов богатырей будет способствовать патриотическому воспитанию школьников. Человек воспитывается на примерах из кино, мультфильмов и даже школьных тетрадей, поэтому изображения на канцтоварах тоже должны работать на идею.

В Роскомнадзоре уверены: вопрос дизайна канцелярии нельзя отдавать на откуп коммерсантам. Эту проблему может решить только государство. Для этого предлагается внедрить механизм поощрений и наказаний. Предприятия, которые согласятся выпускать продукцию с отечественными образами, смогут рассчитывать на льготы. Тех же, кто продолжит печатать на обложках аниме и зарубежных супергероев, ждут финансовые санкции.

Правда, как именно будут выглядеть новые тетради и кто их будет рисовать, пока не уточняется. Инициатива с обложками — лишь часть масштабной дискуссии о защите традиционных ценностей. Среди других предложений, прозвучавших на круглом столе, — создать единый орган для контроля всего контента в СМИ и интернете, запретить нецензурную лексику в соцсетях и вернуть предварительную цензуру в кино.

Многие родители и учителя уже отнеслись к идее скептически. Они считают, что выбор тетрадей должен оставаться за детьми и их интересами. Аниме и супергерои давно стали частью молодёжной культуры в России, и запрет может привести лишь к росту недовольства среди школьников.

Учитывая популярность «Поднятия уровня в одиночку» и прочих исекаев, дети скорее будут находить дневники на сторонних площадках, чем будут ходить с богатырями. «Магическая битва» рискует повторить ошибку «Соло левелинга»: но фанаты вместо тревоги ударились во флешмоб.