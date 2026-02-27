Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Как в России показывали «Твин Пикс»: зрители аплодировали, журналисты плевались

Как в России показывали «Твин Пикс»: зрители аплодировали, журналисты плевались

27 февраля 2026 10:39
Как в России показывали «Твин Пикс»: зрители аплодировали, журналисты плевались

История показа великого детектива у нас достойна быть описана в книге.

В день рождения Дэвида Линча стоит вспомнить не только его гениальные находки, но и то, как его главное творение пробивалось к российскому зрителю.

История показа «Твин Пикса» в России — это почти сюрреалистический сериал сам по себе, где главными героями были телевизионные каналы, бьющиеся за права, журналисты в недоумении и зрители, готовые сидеть у экранов до пяти утра.

Начало: эпоха Останкино и голоса советских мэтров

Как в России показывали «Твин Пикс»: зрители аплодировали, журналисты плевались

Всё началось 4 ноября 1993 года на Первом канале (Останкино). Сериал, уже ставший мировой сенсацией, показывали чинно — по две серии в неделю.

Но главным сокровищем той версии стала озвучка, сделанная мастерами советской школы. Сейчас мастодонты сериалы не дублируют.

Скандал до премьеры: журналисты против оборотня

Как в России показывали «Твин Пикс»: зрители аплодировали, журналисты плевались

Ещё до выхода в эфир сериал раскритиковали СМИ. Часть отечественных журналистов, узнав из западных источников спойлер о кульминации — что в агента Купера вселился дух убийцы-оборотня Боб, — отказались в это верить, сочтя информацию абсурдной или розыгрышем.

Им казалось невероятным, что столь серьёзное, детективное на первый взгляд шоу, может закончиться такой мистической иррациональностью. Как оказалось — напрасно. Этот эпизод прекрасно показывает, насколько неподготовленной была не только аудитория к тому сюрреалистическому вызову, который бросал Линч.

Безумие 90-х: бдения в 2 ночи

Как в России показывали «Твин Пикс»: зрители аплодировали, журналисты плевались

С 1995 года эстафету перехватило ОРТ. Здесь начался настоящий хаос, о котором не Линч не мог даже и мечтать: четыре серии в неделю, плавающее время эфира (от 23:30 до 2 ночи) и обязательный 10-минутный выпуск новостей ровно в полночь, разрывавший серию пополам.

А сразу после финала второго сезона канал, не откладывая, показал и фильм-приквел «Твин Пикс: Сквозь огонь» — видимо, чтобы окончательно добить неподготовленных зрителей.

Апогей абсурда: РТР и война с Формулой-1

Как в России показывали «Твин Пикс»: зрители аплодировали, журналисты плевались

В 2001 году РТР устроил настоящий перформанс. Канал разбил полуторачасовые пилотные серии на куски, представил озвучку, кишащую ошибками, и запустил показ… который постоянно срывался из-за трансляций «Формулы-1», Нового года и Олимпиады.

Эфир мог запросто уползти за 4 часа утра. К августу 2002-го на канале внезапно вспомнили, что скоро новый сезон, и выдали по три серии в выходные, чтобы успеть «закрыть лавочку».

В 2017 году ТВ-3 с гордостью объявил об эксклюзивных правах и начал показ третьего сезона практически в реальном времени. Но после 8-й серии и плачевных рейтингов показ сместили на час ночи, а затем выдали два финальных эпизода подряд, закончив эфир в 5 утра.

Уже в наше время история получила новую главу. Онлайн-кинотеатры, руководствуясь законодательством, вырезали сцены с персонажем Дениз Брайсон (Дэвид Духовны) из второго сезона.

«Твин Пикс» в России — это история о столкновении абсолютно нового языка кино с постсоветским телевидением и консервативным восприятием. Возможно, именно это прерывистое, полное помех знакомство с миром Линча и помешало многим насладиться этим сюрреалистичным сериалом, в котором совы не то, чем кажутся.

50 минут в духовке и вишневый пирог из сериала «Твин Пикс» готов: подавать с чертовски горячим кофе.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Твин Пикс»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
7.5 дней без сна и перерывов: столько россияне смотрели этот сериал в «нулевые», и готовы повторить 7.5 дней без сна и перерывов: столько россияне смотрели этот сериал в «нулевые», и готовы повторить Читать дальше 3 марта 2026
Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов» Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов» Читать дальше 2 марта 2026
«У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото) «У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото) Читать дальше 1 марта 2026
Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов) Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов) Читать дальше 1 марта 2026
Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Читать дальше 3 марта 2026
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Читать дальше 3 марта 2026
Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Читать дальше 3 марта 2026
«Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает «Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше