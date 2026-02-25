«Как вы вообще смеете?»: Кит Харрингтон спустя 6 лет пошел войной на всех, кто недоволен финалом «Игры престолов»

Прошло шесть лет, а рана после финала «Игры престолов» все еще болит – особенно у тех, кто его делал. Кит Харрингтон, давно закрывший для себя эпоху Джона Сноу, внезапно вернулся к самой токсичной теме сериала и сделал это без всякой дипломатии.

В интервью The New York Times актер вспомнил знаменитую петицию с требованием «переснять восьмой сезон» – и ясно дал понять, что до сих пор считает ее оскорблением.

На тот момент Харрингтон только вышел из реабилитационного центра и, мягко говоря, не был готов к тому, что увидит в сети. Почти два миллиона подписей под обращением «с компетентными сценаристами» он воспринял не как критику, а как плевок в лицо всей команде.

Особенно с учетом того, что одна только битва за Винтерфелл снималась 55 ночей подряд.

«Меня это искренне разозлило. Как вы вообще смеете? Извините, но именно так я себя чувствовал. Это уровень идиотии, на который способны только социальные сети».

При этом Харрингтон подчеркивает, что не ждет сочувствия. Он пережил выгорание, проблемы с алкоголем и научился жить дальше – в том числе с помощью дневника благодарностей. А вот зрителям, похоже, до сих пор сложно отпустить финал, который им не понравился.

На фоне этого особенно контрастно звучат слова Софи Тернер. Она спокойно заявила, что своим финалом довольна и при желании могла бы вернуться к роли Сансы – если сценарий будет интересным и гонорар соответствующим.

Харрингтон же, судя по тону, возвращаться не собирается. И, кажется, зрителям он тоже ничего больше объяснять не хочет.

Ранее мы писали: От «Игры престолов» до «Золушки» СССР: ИИ сравнял возраст 10 киногероев и их актеров – найдете своего любимчика? (фото)