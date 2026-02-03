Оповещения от Киноафиши
Логика пропала вместе с Лехой: бешеные рейтинги не спасли «Ландыши» от 6 глупых ляпов

3 февраля 2026 16:38
Сериал впору было назвать дурманом. 

Сериал «Ландыши» пытается продать зрителю красивую сказку про мажорку, боевые действия и чувства, но внимательные поклонники замечают и прорву ляпов.

Кинокритик Роман Григорьев высветил несколько вопиющих ошибок, которые превращают историю из романтической драмы в пособие по кинематографической небрежности. Также нашли и другие, менее заметные, но раздражающие детали.

Пограничный скандал

Самое убойное несоответствие — не техническое, а идеологическое. В сцене в аэропорту Вологды пограничница с важным видом заявляет героине:

«Россия — не Евросоюз: кого попало — не пускаем».

Логика пропала вместе с Лехой: бешеные рейтинги не спасли «Ландыши» от 6 глупых ляпов

Эта реплика не просто провисает в вакууме — она демонстрирует полное оторванность сценаристов от реальности. Как будто авторы выдернули фразу из утреннего выпуска пропагандистского шоу и вставили её в диалог, не задумываясь, что это звучит нелепо и агрессивно даже в контексте вымышленной истории.

Меж тем, только в 2026-м году в Россию завезут тысячи иностранных специалистов из одной только Индии, да и в целом миграционная политика не жесткая.

Телефон-оборотень

Второй ляп — технический, но оттого не менее раздражающий. У героини в руках явно современный iPhone (судя по трём камерам на задней панели, это модель 13-16). Но стоит ей взглянуть на экран, как он волшебным образом превращается в раритетный iPhone 5C с характерными толстыми рамками сверху и снизу.

Логика пропала вместе с Лехой: бешеные рейтинги не спасли «Ландыши» от 6 глупых ляпов

Создатели даже не потрудились заставить актрису пользоваться реальным устройством. Зачем-то в сценах со смартфонами была использована графика, видимо, делать некачественный CGI дешевле.

Что ещё заметили зрители

Помимо этого, фанаты нашли и другие косяки:

Логика пропала вместе с Лехой: бешеные рейтинги не спасли «Ландыши» от 6 глупых ляпов

  • Меняющиеся на ходу времена года: героиня поднимается по лестнице на соревнования, а за окном — явно летняя листва, хотя по сюжету должна быть зима.

  • Машина-хамелеон: Во второй серии второго сезона у одной и той же машины меняются номера в разных кадрах.

  • Кольцо не на той руке: У героини из Лондона обручальное кольцо на левой руке, хотя в России его носят на правой — и для персонажа, живущего между двух стран, это странная ошибка.

  • Шлем-невидимка: На полигоне ей надевают шлем с номером 141, а в сцене в танке на нем красуется номер 142.

Логика пропала вместе с Лехой: бешеные рейтинги не спасли «Ландыши» от 6 глупых ляпов

Главный же ляп в том, что сериал не позиционируют как мюзикл. Меж тем, в одном лишь первом сезоне прозвучало 45! песен, с прорвой танцев. Для тех, кто жанр мюзиклов ненавидит, это может стать серьезной проблемой. Такие вот огрехи допустили создатели популярного и любимого в народе сериала.

«Чебурашка» остается №1 с 5 млрд в копилке, но прокат внезапно оживился: голливудская новинка переманивает зрителей на свою сторону.

Фото: Кадр из сериала «Ландыши»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
