Бэйл каждый день «кричал как сумасшедший» — причину покажут в новом фильме «Невеста!»: даже ради Бэтмена так не напрягался

Кристиан Бэйл привык, что ради роли приходится ломать себя. Бэтмен требовал мышц, «Машинист» — истощения до 55 килограммов, «Американский психопат» — идеальной кожи. Теперь настал черед монстра Франкенштейна в фильме Мэгги Джилленхол «Невеста!», который выходит 6 марта 2026 года в прокат.

Здесь Бэйл уже не сгоняет вес — он буквально исчезает под слоем грима. Лысая голова, рубцы, тяжелый взгляд: актера почти не узнать. Но главное не внешность, а внутреннее состояние: его монстр одинок, хочет любви и вновь, как уже случалось в истории кино, получает шанс на отношения.

Сюжет переносит нас в Чикаго 1930-х. Создание Франкенштейна просит доктора Эвфрониуса (Аннетт Бенинг) сделать ему спутницу. Вместе они оживляют убитую девушку (Джесси Бакли) — так появляется Невеста. Дальше все идет не по плану: пара монстров становится угрозой для общества, вокруг них разгорается радикальное движение.

Грим для Бэйла превратился в ежедневную пытку. Каждое утро актер проводил в кресле по шесть часов — в четыре раза дольше, чем Джесси Бакли. Чтобы не сойти с ума от неподвижности, он придумал ритуал: перед съемками громко кричал.

Я кричал как сумасшедший каждый день. Просто чтобы выплеснуть отчаяние, всю ту сдержанность, которую приходится проявлять, когда так долго сидишь неподвижно, — признался Бэйл в интервью Entertainment Weekly.

В фильме также заняты Джейк Джилленхол, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард. Для тех, кто хочет узнать, какие в «Невесте!» 2026 года задействованы актеры — достаточно понимать, что в составе два лауреата «Оскара» и четыре номинанта.

Джилленхол обещает «панковскую» историю с танцами, а Бэйл называет картину «настоящим кино». Для актера, который был Бэтменом и психопатом, роль одинокого монстра — возможно, самая человечная работа в карьере.

Ранее мы писали: Уилл Смит едва не испортил "Начало" Нолана (хорошо, что кастинг не случился)