Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Топ-5 аниме для фанатов «Магической битвы» по версии Reddit: «Соло прокачку» не ждите

Топ-5 аниме для фанатов «Магической битвы» по версии Reddit: «Соло прокачку» не ждите

27 февраля 2026 07:15 Проверено редакцией
Топ-5 аниме для фанатов «Магической битвы» по версии Reddit: «Соло прокачку» не ждите

Фанаты долго спорили, но все же выбрали сильнейших.

26 февраля мангаке Гэгэ Акутами, подарившему миру «Магическую битву» и её спин-офф «Модуль», исполняется 34 года. С момента выхода в 2018-м тайтл вырос в настоящего монстра.

В 2025-м манга стала второй самой продаваемой в Японии, уступив лишь «Ван-Пису». А в 2024-м попала в Книгу рекордов Гиннеса как самое популярное аниме в мире, обогнав даже «Атаку титанов».

И хотя подобных сёнэнов вроде бы немало, не каждый может похвастаться такой бешеной динамикой и харизматичными героями. Мы решили заглянуть на Reddit, чтобы найти тайтлы, которые сами фанаты считают максимально близкими по духу к «Магичке», получившей 8.5 на IMDb.

Сами понимаете, без споров и капли унижений в адрес чужих вкусов не обошлось, но в итоге выбрали пятёрку самых залайканных аниме. Самое то, чтобы скоротать время между выходами новых серий третьего сезона.

Итак, вот что советуют те, кто засмотрел JJK до дыр.

Ранее мы писали: Главное аниме нулевых оказалось «слизано» с шедевров Тарантино: автор тайтла даже не скрывает – подсмотрел и взял себе

Фото: Кадры из сериалов «Магическая битва», «Клинок, рассекающий демонов»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
4 комментария
Главные премьеры июня: что смотреть на стримингах Главные премьеры июня: что смотреть на стримингах Читать дальше 1 июня 2026
Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах Читать дальше 1 июня 2026
Мультивселенная возможностей: какие еще версии Человека-паука достойны экранизации Мультивселенная возможностей: какие еще версии Человека-паука достойны экранизации Читать дальше 1 июня 2026
Патриархат под угрозой: 10 фильмов и сериалов о женской силе Патриархат под угрозой: 10 фильмов и сериалов о женской силе Читать дальше 26 мая 2026
«Мандалорец и Грогу»: все, что известно о первом за семь лет фильме по «Звездным войнам» «Мандалорец и Грогу»: все, что известно о первом за семь лет фильме по «Звездным войнам» Читать дальше 24 мая 2026
Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги» Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги» Читать дальше 19 мая 2026
В мире больших финансов: 8 фильмов и сериалов об Уолл-стрит В мире больших финансов: 8 фильмов и сериалов об Уолл-стрит Читать дальше 14 мая 2026
Фаталити! Что известно о второй части «Мортал Комбат» Фаталити! Что известно о второй части «Мортал Комбат» Читать дальше 7 мая 2026
От Стены в «Игре престолов» до «Тайной комнаты»: кандидат на роль Златопуста Локонса точно понравится фанатам Ночного Дозора От Стены в «Игре престолов» до «Тайной комнаты»: кандидат на роль Златопуста Локонса точно понравится фанатам Ночного Дозора Читать дальше 5 мая 2026
Этот фэнтези-сериал зовут «"Хогвартсом" для взрослых»: за 5 сезонов почти ни одного «косяка» – «лучшее, что я смотрел в жизни» Этот фэнтези-сериал зовут «"Хогвартсом" для взрослых»: за 5 сезонов почти ни одного «косяка» – «лучшее, что я смотрел в жизни» Читать дальше 5 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше