Топ-5 аниме для фанатов «Магической битвы» по версии Reddit: «Соло прокачку» не ждите

Фанаты долго спорили, но все же выбрали сильнейших.

26 февраля мангаке Гэгэ Акутами, подарившему миру «Магическую битву» и её спин-офф «Модуль», исполняется 34 года. С момента выхода в 2018-м тайтл вырос в настоящего монстра.

В 2025-м манга стала второй самой продаваемой в Японии, уступив лишь «Ван-Пису». А в 2024-м попала в Книгу рекордов Гиннеса как самое популярное аниме в мире, обогнав даже «Атаку титанов».

И хотя подобных сёнэнов вроде бы немало, не каждый может похвастаться такой бешеной динамикой и харизматичными героями. Мы решили заглянуть на Reddit, чтобы найти тайтлы, которые сами фанаты считают максимально близкими по духу к «Магичке», получившей 8.5 на IMDb.

Сами понимаете, без споров и капли унижений в адрес чужих вкусов не обошлось, но в итоге выбрали пятёрку самых залайканных аниме. Самое то, чтобы скоротать время между выходами новых серий третьего сезона.

Итак, вот что советуют те, кто засмотрел JJK до дыр.

Ранее мы писали: Главное аниме нулевых оказалось «слизано» с шедевров Тарантино: автор тайтла даже не скрывает – подсмотрел и взял себе