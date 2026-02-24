«Раз пять ходила в кино»: французскую версию «Мушкетеров» в СССР смотрели чаще, чем фильм Юнгвальда-Хилькевича

В 1974 году во Франции случилось странное: взрослые дядьки с седыми висками надели камзолы, взяли в руки дубинки и принялись дубасить друг друга под аккомпанемент абсолютно идиотских диалогов. Зрители в СССР хохотали до слез, одна из фанаток и вовсе ходила на сеансы 5 раз, чаще, чем на историю о гасконке от Юнгвальда-Хилькевича.

Спустя полвека эти две комедии всё еще смотрятся свежо, даже когда шутки знаешь наизусть, а следующие десять реплик можешь продолжить сам.

Режиссёр Андре Юнебель к моменту съёмок был уже матёрым постановщиком: именно он снял всю классическую триаду о Фантомасе с Луи де Фюнесом. И когда в конце карьеры он решил вновь обратиться к Дюма, то подошёл к вопросу без лишнего пиетета. Вместо очередной костюмной драмы про благородных мушкетёров Юнебель вместе с сыном-сценаристом придумал фарс, абсурд, чистый балаган.

И сделал главными героями не Атоса с компанией, а их слуг. Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян в этой версии — на удивление беспомощные товарищи, которые без своих пронырливых лакеев и дня не проживут. Гримо, Мушкетон, Планше и Базен, наоборот, изобретательны, хитры и готовы на всё ради спасения хозяев: подложить гвардейцам раков в штаны, переодеться служанками или навешать тумаков врагам короны.

Спустя полвека начинаешь замечать детали: актёры, играющие мушкетёров, почти все с седыми висками, солидные мужчины. А дамы — Миледи, Констанция, королева — на удивление молоды. Кстати, Констанцию сыграла Джозефина Чаплин — дочь Чарли Чаплина. Отдельная любовь — визуальные шутки.

Кто-то из критиков сказал, что Юнебель на старости лет просто решил пошалить. Фильм не пытается показать нам другую версию романа Дюма, создатель просто хулиганит и пытается развесилить зрителей, потому то эта версия Мушкетров так полюбилась советским зрителям.

В СССР обе картины собрали полные залы. И до сих пор, когда их показывают по телевизору, люди залипают на глупые шутки и дурацкие ситуации. «На „Четверо против кардинала“ раз пять ходила в кино», — пишут в комментариях. И это, наверное, лучшая рецензия.

