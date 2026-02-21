Оповещения от Киноафиши
Этому детективу из Италии уже 10 лет – жаль, не знала о нем раньше: не уступает скандинавским, а зрители зовут «одним из лучших»

21 февраля 2026 20:40
Оценка 7.9, снежные пейзажи и очень харизматичный герой – все как надо.

Иногда кажется, что все крутые детективы последних лет родом из Скандинавии. Суровые норвежские пейзажи, хмурые копы с проблемами в личной жизни и медленное расследование.

Но Италия тоже умеет создавать атмосферу, и выдала сериал, который ни в чём не уступает северным собратьям. Теперь делюсь им с вами – знакомьтесь, он называется «Рокко Скьявоне».

Проект назван именем главного героя. Рокко за 50, он – вдовец, был сослан из Рима в заснеженную глушь Аосты за стычку с мафией. Ходит в лёгком пальтишке по сугробам, курит всё подряд, материт коллег и периодически влипает в истории.

Но за этой небрежной оболочкой скрывается острый ум, природная смекалка и верность, на которую способны только те, кто вырос на улице...

Первое дело Рокко начинается с тела, которое снегоуборочная машина превратила в фарш прямо на горнолыжном склоне. Дальше будут новые убийства, но главное здесь не запутанные загадки (они как раз довольно простые), а сам Рокко: его непростые отношения с женщинами и вечные разборки с друзьями детства.

Мне очень зашел баланс: детектив держит не столько сюжетными твистами, сколько драмой самого героя. Добавьте отличный юмор, красивые альпийские пейзажи, страстные сцены без перебора и музыку, которая попадает в самое сердце.

На IMDb проект получил 7.9 балла, а вот что говорят о нем другие зрители:

«В сериале всё прекрасно, но отдельная песня – диалоги с коллегами-чудаками и безупречная актёрская игра. Совершенно особенный проект»,

«Сериал очень зашёл. Каждое дело по-своему интересное, но главный кайф в персонажах. Фанатам детективов обязательно к просмотру»,

«ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СЕРИАЛОВ, ДОСТУПНЫХ В США! Смешной, трогательный, отличные сюжеты и крутые персонажи. Американским шоу про копов есть чему поучиться у "Рокко"!».

В общем, если вы любитель жанра, рекомендую. А еще взгляните: «Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть)

Фото: Кадр из сериала «Рокко Скьявоне»
Ольга Назарова
