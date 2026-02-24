Если надоели одинаковые детективы: 3 зарубежных сериала, которые я случайно нашла и не пожалела

О них не кричат на каждом углу, но сюжеты все равно достойные.

Бывает такое: хочется вечером включить что-то умное, запутанное, но все привычные детективы уже пересмотрены. Я покопалась в зарубежных сериалах, которые прошли мимо меня, и нашла три занятных варианта.

Один из Румынии (и неожиданно очень хорош!), второй – британский и по роману Харлана Кобена, а третий – австралийский и весьма динамичный. Теперь делюсь ими с вами – вдруг, вы тоже застряли в бесконечном поиске?

Что ж, считайте, что на время с этим покончено.

«Посланники» (2025)

Кинопоиск: – | IMDb: 7.8

Старший инспектор Эди три года назад потеряла ребенка и до сих пор не может простить себя. На работе она раздражительна, но начальник терпит, ведь свою лучшую сотрудницу увольнять не хочет.

И вот появляется новое дело: на берегу озера находят мертвым учителя физкультуры с сомнительной репутацией. Рядом старая фотография и выжженный силуэт.

Расследовать случившееся, разумеется, берется Эди, но с напарником, которого приставили не столько помогать, сколько следить.

«Убегай!» (2026)

Кинопоиск: 7.0 | IMDb: 6.9

Дочь финансиста Саймона сбежала из дома, связавшись с плохим парнем и подсев на запрещенные вещества. Отец выследил ее, подрался с тем самым парнем, а видео драки попало в сеть.

Наутро парня находят мертвым, Саймон становится главным подозреваемым и сам отправляется искать дочь в криминальном мире. Очень динамичный и крутой проект на 8 серий роману Харлана Кобена.

«Багровое озеро»

Кинопоиск: 7.8 | IMDb: 7.5

События разворачиваются в маленьком австралийском городке. Аманду посадили в тюрьму за убийство подруги, когда она была еще подростком. Спустя двенадцать лет она выходит на свободу и возвращается домой, где местные до сих пор косятся на нее.

Теперь Аманда работает тату-мастером и подрабатывает частным сыщиком – в основном ищет пропавших кошек и собак. Но тут к ней приходит перепуганная женщина: муж пропал несколько дней назад, полиция отмахнулась.

Аманда понимает, что опыта не хватит, и зовет в напарники бывшего копа из Сиэтла Теда, которого самого подставили и выгнали со службы. Два неудачника берутся за дело, которое окажется намного серьезнее, чем казалось.

