Зрители спорят до сих пор: Тарантино оставил в «Криминальном чтиве» 2 непростительных ляпа – объяснение есть лишь для №2

Зрители спорят до сих пор: Тарантино оставил в «Криминальном чтиве» 2 непростительных ляпа – объяснение есть лишь для №2

24 февраля 2026 13:17
Зрители спорят до сих пор: Тарантино оставил в «Криминальном чтиве» 2 непростительных ляпа – объяснение есть лишь для №2

Режиссер даже нашел оправдание такой нестыковке.

Квентин Тарантино славится педантичностью – актёры вспоминали, что отступления от сценария он не поощряет, а диалоги выверяет до последней запятой. Тем неожиданнее, что в «Криминальном чтиве» он «забыл» убрать пару заметных «косяков», которые обсуждают уже больше тридцати лет.

Первый – злополучные пулевые отверстия на стене за спинами Джулса и Винсента. Дырки видны ещё до того, как по героям начинают стрелять.

Одни уверены, что это сознательная деталь, намёк на чудо и предопределённость сцены. Другие считают банальной ошибкой монтажа, которую режиссёр просто не стал исправлять. Прямого подтверждения замысла нет – поэтому спор не утихает.

Зрители спорят до сих пор: Тарантино оставил в «Криминальном чтиве» 2 непростительных ляпа – объяснение есть лишь для №2

А вот со вторым «косяком» всё яснее. В первой сцене Хани Банни произносит фразу, подстрекая к ограблению, и в финале она звучит немного иначе, хотя по сценарию реплика должна быть идентичной.

Изменение возникло случайно, но Тарантино решил оставить все как есть, сообщил FarOut Magazine.

По его словам, этот сдвиг подчёркивает смену точки зрения: в начале история принадлежит парочке грабителей, в конце – Джулсу и Винсенту, которые слушают сторонние диалоги невнимательно и как бы фоном.

Ранее мы писали: 2 сезон «Рыцаря Семи Королевств» будет совсем не похож на первый – у Мартина большие планы: «От 12 до 15 сезонов»

Фото: Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
