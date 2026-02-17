Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «КАРО» предлагает отличные идеи для незабываемого похода в кино

«КАРО» предлагает отличные идеи для незабываемого похода в кино

17 февраля 2026 20:15
«КАРО» предлагает отличные идеи для незабываемого похода в кино

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня сеть «КАРО» рассказывает, как можно провести праздники в кинотеатре.

«Ключи от зала»: романтическое свидание или необыкновенный девичник. «КАРО» дарит возможность устроить романтическое свидание с признанием в любви на большом экране или даже сделать предложение. Также можно провести вечер в мужской компании, подключив игровую приставку к большому экрану. Или же организовать девичник за просмотром любимого ромкома. Выберите ближайший кинозал и узнайте стоимость онлайн.

Подарочная карта «КАРО»: наиболее практичный подарок, в котором можно проявить воображение. Цифровая или пластиковая карта дарит свободу выбора тому, кто становится ее обладателем. Теперь также есть возможность сделать собственный уникальный дизайн карты при помощи помощью нейросети в приложении «КАРО». Прибавьте текстовое поздравление, выберите приемлемый номинал и время отправки. Это универсальный и стильный подарок для любого киномана.

Программа лояльности «КАРОНА»: получайте бонусы за каждый поход в кино. Применяйте карту «КАРОНА», покупая билеты и пользуясь кинобарами «КАРО». Участники программы лояльности получают кешбэк баллами. В праздничные дни эти баллы можно выгодно потратить. Так, в разделе «Трофеи» можно обнаружить подходящий подарок — от сертификатов в рестораны и на СПА-процедуры до организации атмосферных выходных в лесу. Регистрируйтесь в «КАРОНЕ».

Предстоящие кинорелизы:

  • С 12 февраля: фэнтези «Сказка о царе Салтане», мелодрама «Счастлив, когда ты нет», комедии «Уволить Жору», «Равиоли Оли», «Несвятая Валентина», молодежная драма «Первая».
  • С 19 февраля: драма «Красавица», триллер «Кто-то должен умереть», фестивальный хит «Мой друг», фэнтези «Король и Шут. Навсегда».
  • С 5 марта: альманах «Тюльпаны», триллер «Наследник», приключение для всей семьи «Царевна-лягушка 2», комедия «К себе нежно».

Выбирайте подходящее кино на karofilm.ru!

Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Читать дальше 25 февраля 2026
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Читать дальше 25 февраля 2026
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы Читать дальше 25 февраля 2026
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед Читать дальше 25 февраля 2026
Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Читать дальше 25 февраля 2026
Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше