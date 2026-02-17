«КАРО» предлагает отличные идеи для незабываемого похода в кино

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня сеть «КАРО» рассказывает, как можно провести праздники в кинотеатре.

«Ключи от зала»: романтическое свидание или необыкновенный девичник. «КАРО» дарит возможность устроить романтическое свидание с признанием в любви на большом экране или даже сделать предложение. Также можно провести вечер в мужской компании, подключив игровую приставку к большому экрану. Или же организовать девичник за просмотром любимого ромкома. Выберите ближайший кинозал и узнайте стоимость онлайн.

Подарочная карта «КАРО»: наиболее практичный подарок, в котором можно проявить воображение. Цифровая или пластиковая карта дарит свободу выбора тому, кто становится ее обладателем. Теперь также есть возможность сделать собственный уникальный дизайн карты при помощи помощью нейросети в приложении «КАРО». Прибавьте текстовое поздравление, выберите приемлемый номинал и время отправки. Это универсальный и стильный подарок для любого киномана.

Программа лояльности «КАРОНА»: получайте бонусы за каждый поход в кино. Применяйте карту «КАРОНА», покупая билеты и пользуясь кинобарами «КАРО». Участники программы лояльности получают кешбэк баллами. В праздничные дни эти баллы можно выгодно потратить. Так, в разделе «Трофеи» можно обнаружить подходящий подарок — от сертификатов в рестораны и на СПА-процедуры до организации атмосферных выходных в лесу. Регистрируйтесь в «КАРОНЕ».

Предстоящие кинорелизы:

С 12 февраля: фэнтези «Сказка о царе Салтане», мелодрама «Счастлив, когда ты нет», комедии «Уволить Жору», «Равиоли Оли», «Несвятая Валентина», молодежная драма «Первая».

С 19 февраля: драма «Красавица», триллер «Кто-то должен умереть», фестивальный хит «Мой друг», фэнтези «Король и Шут. Навсегда».

С 5 марта: альманах «Тюльпаны», триллер «Наследник», приключение для всей семьи «Царевна-лягушка 2», комедия «К себе нежно».

