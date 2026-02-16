Стивен Грэм воспитывает бунтующего парня в трейлере триллера «На цепи»

Кинопрокатная компания «Вольга» представила дублированный трейлер провокационного психологического триллера «На цепи», театральный релиз которого состоится 19 марта.

В центре сюжета — юный хулиган Томми (Энсон Бун), который ведет разгульный образ жизни, то и дело уходя от ответственности за свои проступки. Однако после очередной бурной ночи он приходит в сознание в подвале загородного дома и обнаруживает, что прикован к стене цепью. Похитителями Томми оказывается причудливая супружеская пара (Стивен Грэм и Андреа Райзборо), которые решают перевоспитать мятежного парня. Чтобы вновь оказаться на свободе, Томми предстоит стать участником изощренных психологических игр и превратиться в другого человека.

На Rotten Tomatoes фильм имеет 94% «свежести» на основе 18 рецензий профессиональных критиков. Мировая премьера «На цепи» прошла на 50-м Международном кинофестивале в Торонто, тогда как в Европе картина была показана в рамках двух престижных кинофестивалей — в Лондоне и в Риме.

Режиссером выступает Ян Комаса («Тело Христово»). Авторы сценария — Бартек Бартосик и Наккаш Халид.