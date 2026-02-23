Оповещения от Киноафиши
23 февраля 2026 12:20
Collider назвал 5 лучших финалов сериалов за последние 5 лет: в №3 снялась Эмма Стоун, но в России о нем – ни сном ни духом

А вот остальные четыре проекта – мировые хиты.

Иногда финал решает всё – годы ожиданий, споров и теорий схлопываются в один эпизод. Издание Collider выбрало пять лучших развязок драм последних лет – и в списке нашлось место и признанным во всем мире шедеврам, и проекту, который в России почти не заметили.

На пятом месте – финал «Острых козырьков». История Томаса Шелби завершилась мощно и элегантно: семейные счёты сведены, судьба героя делает неожиданный поворот, а ощущение точки поставлено без лишнего пафоса.

Выше – «Андор». Шоу подводит к событиям «Изгоя-один», оставляя зрителя с горьковатым послевкусием. Третья строчка – у «Проклятия» с Эмма Стоун. В США сериал активно обсуждали, а у нас он остался нишевым – меньше 10 тысяч оценок на «КП».

Второе место – «Лучше звоните Солу», ведь история Джимми Макгилла замыкается жёстко и честно, ну а победитель – «Наследники». Корпоративная война завершается трагично и неизбежно: амбиции и холодный расчёт приводят к финалу, который обсуждали неделями.

Музыка и последние кадры «Наследников» работают безупречно – так заканчиваются большие истории.

Ранее мы писали: «Тяжелей всего на свете»: самая сложная роль Тома Харди – не у Нолана и даже не в «Табу» (актер боялся опозориться)

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
