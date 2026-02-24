Как Купер Говард стал гулем? Фанаты «Фоллаута» нашли подсказку в 1-й серии 2-го сезона — одна случайная фраза выдала все

В один бункер с женой он не попал.

Купер Ховард — причина, по которой многие вообще досмотрели «Фоллаут» до конца. Ковбойская шляпа, обгоревшая кожа, острый язык и привычка появляться в кадре в самый подходящий момент. Когда-то он был человеком, но из-за апокалипсиса стал гулем. Как именно это случилось? Сериал до сих пор внятно не объяснил.

Фанаты думают, что нашли ответ. И находится он в первой серии второго сезона. Дальше спойлеры.

Купер упоминает Бейкерсфилд — город, с которым у него связаны какие-то личные воспоминания. Зрителям остается догадываться, что именно значило для него это место и почему он вспоминает его спустя сотни лет.

А мы знаем, что под Бейкерсфилдом находится Убежище 12. Кто играл в первый Fallout, помнит эту историю. Vault-Tec сделала вид, что это элитный бункер, но по факту дверь там не закрывалась до конца.

Люди внутри не умерли — они просто лежали под радиацией годами, пока не превратились в гулей. Позже они основали там Некрополь, город-легенду для всех облученных.

Теория такая: Барб с дочкой эвакуировались в нормальный бункер для начальства. А Купер либо не успел, либо доехал до Бейкерсфилда, но Убежище 12 просто не работало как надо. Он ловил радиацию дозу за дозой, пока организм не сдался и не перестроился.

Купер спустя 200 лет и 2 сезона все еще ищет дочь и жену. И Бейкерсфилд всплывает в разговоре не просто так. Слишком конкретная отсылка, чтобы быть случайной. Скорее всего, в третьем сезоне нам расскажут, как же так произошло, что Купер превратился в монстра.