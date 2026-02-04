Radio Monte Carlo презентовало новый роман Елены Шауры

Приобрести книгу можно в сети «Читай-город» и других магазинах.

3 февраля в Shaura Gallery на Арбате состоялась закрытая презентация книги «Ангольский чернокожий топчет солнце» художницы и писательницы Елены Шауры. Гости приняли участие в мультисенсорном событии, сочетавшем текст, визуальные образы и философии. Новое произведение Шауры — это роман о том, кто является автором человеческой жизни. Информационным партнером презентации выступило Radio Monte Carlo.

Елена Шаура — не только писательница и художница, то также автор ряда работ по философии. В 2026 году ее картины будут представлены на выставках Comparaisons Grand Palais в Париже и общества графического изобразительного искусства в Лондоне Society of Graphic Fine Art (SGFA).

«Ангольский чернокожий топчет солнце» — новаторское литературное произведение, в рамках которого роман выступает составляющей арт-объекта. Шаура изучает переменчивые отношения между языком, телом и системами памяти, тогда как текст оказывается пластичным материалом, который может меняться и обретать новые формы.

Презентацию посетили многие именитые персоны и члены арт-сообщества. В их числе оказались Адель Арнес, Инна Ассекритова, Юлианна Винер, Анастасия Гребенкина, Фатима Ибрагимбекова, Маруся Ильченко, Седа Каспарова, Анастасия Кольцова, Синиша Лазаревич, Ирина Сашина, Олег Шаран, Мария Лобанова, Дмитрий Каманин, Константин Шапилов, Владимир Снежин, Павел Князев, Елена Мироненко и другие.