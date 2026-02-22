Без «Доктора Кто» и «Секретных материалов»: 3 забытых Sci-Fi нулевых не стыдно пересмотреть даже четверть века спустя

И пусть спецэффекты выглядят скромно – приличный сюжет позволит закрыть на это глаза.

Когда говорят о фантастике 90-х, первыми всплывают «Доктор Кто» и «Секретные материалы». Но это слишком уж очевидно. Collider решил копнуть глубже и вспомнил три сериала, которые удивительно хорошо держатся спустя десятилетия.

Первый – «Параллельные миры» (1995–2000). Задолго до киновселенных, «Рика и Морти» и моды на мультивселенные герои уже прыгали через червоточины из одной реальности в другую.

Каждый новый мир – отдельный социальный эксперимент: от гиперконтроля до абсурдной бюрократии, где даже заказ еды сопровождается юридическими оговорками. И сегодня многие эпизоды выглядят почти пророческими.

Второй – «Далеко во Вселенной» (1999–2003). Космическая одиссея с дерзким дизайном существ от студии Джима Хенсона.

Здесь инопланетяне не похожи на людей с резиновыми лбами, а отношения между героями развиваются непредсказуемо и по-взрослому. Сериалу уже под 30 лет, а его харизма и смелость по-прежнему работают на ура

Наконец, «Третья планета от Солнца» (1996–2001). Комедийная фантастика о пришельцах, маскирующихся под обычную семью, с Джоном Литгоу и Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли.

Сатирический взгляд на земные привычки, тонкий юмор и теплые семейные сцены принесли сериалу целых 8 «Эмми» и звание вечной классики на Западе, но в России про это шоу не вспоминают даже по большим праздникам. Исправляем.

