Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Без «Доктора Кто» и «Секретных материалов»: 3 забытых Sci-Fi нулевых не стыдно пересмотреть даже четверть века спустя

Без «Доктора Кто» и «Секретных материалов»: 3 забытых Sci-Fi нулевых не стыдно пересмотреть даже четверть века спустя

22 февраля 2026 19:48
Без «Доктора Кто» и «Секретных материалов»: 3 забытых Sci-Fi нулевых не стыдно пересмотреть даже четверть века спустя

И пусть спецэффекты выглядят скромно – приличный сюжет позволит закрыть на это глаза.

Когда говорят о фантастике 90-х, первыми всплывают «Доктор Кто» и «Секретные материалы». Но это слишком уж очевидно. Collider решил копнуть глубже и вспомнил три сериала, которые удивительно хорошо держатся спустя десятилетия.

Первый – «Параллельные миры» (1995–2000). Задолго до киновселенных, «Рика и Морти» и моды на мультивселенные герои уже прыгали через червоточины из одной реальности в другую.

Каждый новый мир – отдельный социальный эксперимент: от гиперконтроля до абсурдной бюрократии, где даже заказ еды сопровождается юридическими оговорками. И сегодня многие эпизоды выглядят почти пророческими.

Без «Доктора Кто» и «Секретных материалов»: 3 забытых Sci-Fi нулевых не стыдно пересмотреть даже четверть века спустя

Второй – «Далеко во Вселенной» (1999–2003). Космическая одиссея с дерзким дизайном существ от студии Джима Хенсона.

Здесь инопланетяне не похожи на людей с резиновыми лбами, а отношения между героями развиваются непредсказуемо и по-взрослому. Сериалу уже под 30 лет, а его харизма и смелость по-прежнему работают на ура

Наконец, «Третья планета от Солнца» (1996–2001). Комедийная фантастика о пришельцах, маскирующихся под обычную семью, с Джоном Литгоу и Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли.

Без «Доктора Кто» и «Секретных материалов»: 3 забытых Sci-Fi нулевых не стыдно пересмотреть даже четверть века спустя

Сатирический взгляд на земные привычки, тонкий юмор и теплые семейные сцены принесли сериалу целых 8 «Эмми» и звание вечной классики на Западе, но в России про это шоу не вспоминают даже по большим праздникам. Исправляем.

Ранее мы писали: «В природе бывает страшнее, чем в кино»: климатолог Пестрякова — о катаклизмах, которые стоило бы показать в фильмах катастрофах

Фото: Кадр из сериала «Далеко во Вселенной» и других сериалов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Эти 3 свежих аниме стоит «проглотить» залпом вместо очередного пересмотра «Поднятия уровня» Эти 3 свежих аниме стоит «проглотить» залпом вместо очередного пересмотра «Поднятия уровня» Читать дальше 24 февраля 2026
«Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал? «Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал? Читать дальше 23 февраля 2026
Collider назвал 5 лучших финалов сериалов за последние 5 лет: в №3 снялась Эмма Стоун, но в России о нем – ни сном ни духом Collider назвал 5 лучших финалов сериалов за последние 5 лет: в №3 снялась Эмма Стоун, но в России о нем – ни сном ни духом Читать дальше 23 февраля 2026
Только 2 зарубежных детектива я готов пересматривать бесконечно: №1 со звездой «Шерлока», в №2 сияет Тайвин Ланнистер Только 2 зарубежных детектива я готов пересматривать бесконечно: №1 со звездой «Шерлока», в №2 сияет Тайвин Ланнистер Читать дальше 22 февраля 2026
Не ждите 3 сезон «Соло прокачки»: свежее аниме с дурацким названием заменило «Поднятие уровня» – теперь Европа вместо Японии Не ждите 3 сезон «Соло прокачки»: свежее аниме с дурацким названием заменило «Поднятие уровня» – теперь Европа вместо Японии Читать дальше 22 февраля 2026
8 лучших Sci-Fi-сериалов за последние 25 лет по версии Collider: про №1 и 4 услышите впервые (все остальное – хиты) 8 лучших Sci-Fi-сериалов за последние 25 лет по версии Collider: про №1 и 4 услышите впервые (все остальное – хиты) Читать дальше 22 февраля 2026
Лучший мини-сериал в истории сняли… в Польше? Именно так считал сам Кубрик: 10 серий, но больше одной за раз не посмотрите Лучший мини-сериал в истории сняли… в Польше? Именно так считал сам Кубрик: 10 серий, но больше одной за раз не посмотрите Читать дальше 22 февраля 2026
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше