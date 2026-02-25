Что смотреть в кино на этой неделе

Драмы о сильных женщинах, спортивные высоты, мистические триллеры и победитель «Особого взгляда» в Каннах.

Что: Драма о том, что скрывается за кулисами высокой моды.

О чем: Парижская неделя моды — главное событие в фэшн-индустрии. Четыре женщины оказываются его участниками, и у каждой из них своя личная трагедия и боль.

Почему зайдет: Тонкое и метафоричное авторское кино, где ожидаемая новелльность превращается в любопытный монтаж.

Кому понравится: Утонченным натурам.

Что: Сказка, помогающая выжить.

О чем: Это история двух друзей, где один из них не мог ходить, а второй придумал удивительный мир, полный мифических образов. Именно он помог парню спастись от отчаяния и жестокости внешнего мира к не таким, как все.

Почему зайдет: Глубокая взаимная дружба способна растопить даже самое холодное сердце — то, что нужно на исходе зимы.

Кому понравится: Тем, кто верит в силу воображения.

Что: Комедия о человеке, к которому навеки приросла улыбка.

О чем: Дмитрий — звезда боевиков. Но после ранения и неудачной операции на его лице застывает улыбка, а любая эмоция теперь выражается смехом. Как вернуться в мир большого кино, если лицо отныне работает иначе?

Почему зайдет: Новое амплуа Евгения Цыганова.

Кому понравится: Суровым и хмурым, которые забыли, что значит смех.

Что: Документальная лента о выдающемся киноведе Науме Клеймане.

О чем: Режиссер Андрей Натоцинский снимает точный, но очень личный портрет важного человека в мире кинокритики. Теплые беседы, прогулки и, конечно, кино — вся эта мозаика рождает большой разговор о культуре и современности.

Почему зайдет: Документальная съемка пытается переосмыслить не только личность Клеймана, но и искусство как таковое.

Кому понравится: Тем, кому не хватало честности на экране.

Что: Атмосферный мистический триллер с Никитой Ефремовым в главной роли.

О чем: Остались еще места, где разумом людей правят языческие боги и древние поверья. Послушник Федор сопровождает Отца Петра по кочевым стойбищам, чтобы убедить северных оленеводов принять крещение и обратиться в другую веру. Вот только путникам здесь отнюдь не рады.

Почему зайдет: Необычное кино для завершения снежной зимы.

Кому понравится: Любителям отдаленных уголков России и их обычаев.

Что: Невидимый фронт с героями в тылу Великой Отечественной войны.

О чем: В блокадном Ленинграде отважные горожане спасали даже зоопарк и несчастных животных. Документальный фильм рассказывает о подвиге сотрудников, которые боролись не только за себя, но и за братьев наших меньших.

Почему зайдет: Трогательная история мужества и отваги, которая вдохновляет.

Кому понравится: Тем, у кого сердца и любви хватит на всех.

Что: Спортивная драма об отношениях великого спортсмена и его не менее великого тренера.

О чем: В основу фильма легла реальная история принца Насима «Наза» Хамеда, британско-йеменского боксера, и его тренера Брендана Ингла, который и привел его к успеху.

Почему зайдет: Напряженный нарратив в декорациях боксерского ринга.

Кому понравится: Тем, кто готов к нокауту от силы кино.

Что: Премьера из Каннского конкурса о коррупции и противостоянии ее злу.

О чем: Два торговца наркотиками внезапно сталкиваются с полицейским. Правда, буква закона оказывается не так страшна, как эгоизм и желание власти.

Почему зайдет: Смелое кино в суровых декорациях Газы.

Кому понравится: Любителям фестивальных новинок.