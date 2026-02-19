Персонаж «Игры престолов» — будто двойник героя культового аниме из 2006-го: совпадений много, чтобы списать на случайность

Когда смотришь «Игру престолов», кажется, что Дейенерис Таргариен — персонаж абсолютно уникальный. Изгнанная принцесса, мать драконов, освободительница рабов, а в финале — безумная королева, сжигающая город дотла. Издание CBR копнуло глубже, в мир аниме, и там находится один протагонист, чья судьба до мурашек напоминает путь Кхалиси.

Речь про Лелуша Ламперга из культового аниме «Код Гиас: Восставший Лелуш», вышедшего в 2006 году. Совпадений столько, что впору писать диссертацию.

Начнем с бэкграунда. Оба — дети правящих семей, которых в младенчестве изгнали из родных земель. Оба росли с жаждой мести и чувством несправедливости. А потом получили суперспособности: Дейенерис обрела драконов, Лелуш — Геасс, позволяющий подчинять людей одним приказом.

Дальше следует взлет. Оба строят свою армию на обещании свободы угнетенным. Дени освобождает Безупречных, Лелуш поднимает восстание против Британской империи, захватившей Японию. К ним стекаются союзники, они становятся мессиями. В личной жизни тоже похоже: и тот, и другая теряют первую настоящую любовь (Дрого и Ширли), и это ломает их.

Финал тоже получился зеркальный. Герои превращаются в тиранов, чьи действия ведут к гибели невинных. Их обоих убивает самый близкий человек: Дейенерис — Джон Сноу, Лелуша — его лучший друг Сузаку. Один удар клинком и легенды уходят в историю.

«Код Гиас» вышел задолго до финала «Престолов». И когда смотришь на все эти совпадения — изгнание, обретение сверхсилы, путь от спасителя до тирана, смерть от руки любимого, — невольно задумываешься: а не держали ли создатели сериала где-то на полке диск с этим культовым аниме из нулевых?

